Tatuarsi il make up non è una moda dell’ultimo anno, ma è un trattamento che viene effettuato da tantissimo tempo su sopracciglia, occhi e labbra. Il disegno dell’arcata sopraccigliare é molto richiesto dalle donne che, dopo anni di depilazione con la pinzetta, sono rimaste con sopracciglia rade, oppure vogliono semplicemente infoltire le loro sopracciglia. La seduta consente un risultato più naturale (si traccia peletto per peletto) rispetto a quello ottenuto con la semplice matita, usata magari con tratto irregolare. Stiamo parlando del microblading, l’effetto é talmente perfetto che solo se si va a toccare con le dita ci si accorge che non si tratta di vere sopracciglia. Per chi desidera intensificare lo sguardo ed evitare di truccarsi perennemente con matita e/o eye-liner esiste la soluzione: il trucco semipermanente agli occhi. Esistono diverse modalità per poter truccare l’occhio in modo semi-permanente, scopriamole insieme!

Come funziona il trucco occhi semipermanente?

Il trucco semipermanente non dovrebbe sostituire il make up quotidiano ma servire come base. Si continuerà quindi ad usare i consueti prodotti che tra l’altro svolgono anche un’azione protettiva della pelle. Molto richiesto é il tratteggio dell’eye-liner, consigliato in maniera sottile anche per allungare leggermente l’occhio. Poche donne riescono da sole a seguire con precisione la riga palpebrale superiore, Per completare il trucco degli occhi, si può provvedere al tratteggio della linea palpebrale inferiore. Ovviamente, in base al lavoro richiesto all’esperto, il make up potrebbe anche essere eliminato una volta per tutte. Inoltre, essendo semipermanente, a lungo andare il tatuaggio potrebbe sbiadire.

Esistono diverse tecniche, la più richiesta ad oggi è la tecnica infracigliare. Il trucco occhi semipermanente infracigliare, viene eseguito in maniera tale da rendere le ciglia più folte, ovviamente grazie ad un effetto ottico. Viene, quindi, evidenziato il contorno occhi grazie al trucco eseguito sulla rima superiore e inferiore dell’occhio.

In alternativa, si potrebbe effettuare un vero e proprio eye-liner decorativo, quindi il pigmento andrebbe a definire l’esterno della rima cigliare, ovvero la parte in cui solitamente viene applicato l’eye-liner. Ideale per chi vuole ingrandire lo sguardo e donare all’occhio una forma più allungata. Questa tecnica può essere sostituita dall’effetto sfumato, in modo da arricchire la palpebra con una leggera sfumatura di ombretto semipermanente. Una valida alternativa per avere sempre l’occhio truccato!

Trucco semipermanente occhi: quanto costa e quanto dura

I prezzi del trucco occhi potrebbero variare a causa di diversi fattori. Il costo della prima seduta, però, potrebbe oscillare tra i 300 e 500 Euro, discorso diverso per i ritocchi. Per quanto riguarda la durata, invece, il discorso è molto soggettivo: il trucco occhi infracigliare o l’eye-liner possono durare fino a 3 anni.