Ultimamente chiunque sembrerebbe ricorrere alle sopracciglia tatuate a peletto, una tecnica che permette di avere delle sopracciglia perfette folte e naturali. Bisogna ammettere, però, che in giro si vedono tante sopracciglia tatuate male, poiché ci si è rivolti a personale poco qualificato: il tatuaggio semipermanente alle sopracciglia ha un costo importante, ma affidarsi ad un centro estetico rinomato e con personale preparato è sicuramente meglio che tentare di risparmiare sul prezzo sfoggiando sopracciglia poco naturali e visibilmente artefatte. Ecco tutte le dritte e le informazioni per assicurarsi sopracciglia tatuate con effetto naturale: quanto dura il tatuaggio alle sopracciglia e dopo quanto schiariscono? Il tattoo pelo a pelo fa male e qual è il suo costo? Scopriamo insieme la risposta a queste e a tante altre domande al riguardo.

Sopracciglia tatuate: pro e contro

Spesso le ragazze non sono soddisfatte della propria arcata sopraccigliare. I motivi possono essere diversi: non riescono a conferire alle sopracciglia una bella forma o ancor più spesso, a causa di cerette eccessive e pinzette usate a sproposito, si creano dei veri e propri buchi difficili da riempire. Altre volte, accade che siano le sopracciglia tatuate delle vip a ispirare e a far nascere il desiderio di sfoggiare sopracciglia perfette, da vera star.

Esistono delle regole per sfoggiare sopracciglia impeccabili, ma non tutte sono in grado di seguirle in modo costante e preciso. Le sopracciglia tatuate in modo semipermanente aiutano ad ovviare a queste problematiche, garantendo un’arcata impeccabile e con risultati durevoli nel tempo. Se ti stai chiedendo, quindi, quali sono i pro e i contro delle sopracciglia tatuate effetto pelo è bene sottolineare come siano la soluzione migliore, specialmente in termini di effetto visivo. È altrettanto importante ricordare che le sopracciglia tatuate male possono trasformarsi in un vero e proprio incubo per noi donne: se il tatuaggio non è ben fatto o se il colore sbiadisce prima del previsto cominciano i problemi. Uno dei tanti, ad esempio, riguarda l’impossibilità di cambiare colore dei capelli: è bene non scegliere, infatti, una tonalità di capelli troppo distante da quella scelta per il tatuaggio sopracciglia.

Tatuaggio sopracciglia pelo a pelo

Le sopracciglia tatuate a pelo sono tra le più amate dalle donne, la tecnica è conosciuta principalmente con il nome di micropigmentazione o microblading. Questa tecnica serve a ricreare l’effetto naturale dei singoli peli, evolvendo così il classico trucco permanente. Dopo un primo intervento, si rende necessario un ritocco entro 3 o 4 settimane per rendere definitivo il tattoo. A primo impatto le sopracciglia risulteranno di un colore più intenso, ma a lungo andare assumeranno il colore desiderato e si schiariranno della giusta tonalità.

Come avere sopracciglia tatuate ad effetto naturale

Molte donne si avvalgono di rimedi naturali per schiarire le sopracciglia se non contente del colore o di una matita apposita se non sono soddisfatte della forma. Come si creano, invece, le ormai gettonatissime sopracciglia tatuate? Innanzitutto, è fondamentale cimentarsi nella ricerca di un ottimo centro estetico. Scegli dunque con estrema cura e attenzione la persona a cui affidarti, chiedendo pareri alle amiche o cercando recensioni sul web, per non rischiare di commettere degli errori.

Occorre evitare sopracciglia tatuate troppo scure: il colore da utilizzare va scelto in base al colore di capelli e alla carnagione, così come la forma da disegnare inizialmente con la matita deve essere ponderata accuratamente tenendo conto dei lineamenti del viso e dei gusti. Dopodiché, una volta disinfettata la zona, sarà possibile partire con l’utilizzo del pigmento e la realizzazione delle sopracciglia tatuate pelo per pelo, per un effetto incredibilmente discreto e naturale.

Tatuaggio sopracciglia: quanto dura?

Le sopracciglia tatuate appena fatte sono scure, più di quanto si vorrebbe nella maggior parte dei casi. Tuttavia, non bisogna disperare: esistono, infatti, delle tempistiche da assecondare. Dopo quanto tempo schiariscono le sopracciglia tatuate? Solitamente nel giro di qualche settimana il colore tende a sbiadirsi, risultando più naturale e vicino a quello dei nostri peli, mentre perde particolarmente di intensità dopo 9 mesi. La domanda successiva da porsi è, ad esempio, quanto durano le sopracciglia tatuate a pelo? L’effetto del trattamento permanente per le sopracciglia è di 7-10 anni, mentre per quanto riguarda il tatuaggio semipermanente si parla di una durata di circa 1 o 2 anni, con eventuale ritocco al bisogno.

Il microblading fa male?

La domanda se l’è posta almeno una volta chiunque abbia deciso di affidarsi a questa tecnica. Il tatuaggio sopracciglia è una pratica poco dolorosa. Ovviamente la soglia è soggettiva e, in linea di massima, la dermopigmentazione è una soluzione meno dolorosa. Tuttavia la “sofferenza” che si prova non è troppo diversa da quella per qualunque altro tipo di tattoo. Incidendo su una porzione ridotta, si può avvertire del bruciore. In quel caso basterà una crema anestetica per renderlo sopportabile.

Tatuaggio sopracciglia: costo

Solitamente il prezzo del tatuaggio alle sopracciglia, quindi del microblading, si aggira intorno ai 400/500 euro, con ritocchi compresi, perlomeno presso la maggior parte dei centri estetici. Come ovvio che sia, molto dipende dal centro cui ci si rivolge, ma in linea di massima ci si attiene a questo range di costo. Il prezzo può variare in base alla gravità della situazione.