Tatuaggio labbra o trucco semipermanente? Quando ci si addentra nell’argomento, riuscire a fare chiarezza non è semplice. In realtà si tratta di due facce della stessa medaglia, sinonimi che vengono spesso confusi tra di loro. Il tatuaggio alle labbra, o tatuaggio semipermanente labbra, è una soluzione sempre più in voga tra le donne. Permette di avere risultati eccellenti per le proprie labbra senza ricorrere al filler. Scopriamo allora di cosa si tratta, quali sono pro e contro e i vari costi!

Tatuaggio labbra: prima e dopo

Il tatuaggio labbra è un alleato di tutte quelle donne che devono fare i conti con la fretta, gli impegni quotidiani e le classiche imperfezioni del viso. Il risultato? Molto spesso, la frenesia del quotidiano si traduce in un make up frettoloso che a metà mattina è già svanito. Il trucco permanente, o dermopigmentazione cutanea, è in questi casi una possibilità da tenere in considerazione per essere belle in ogni istante e in qualsiasi occasione: con questa tecnica è possibile migliorare la forma delle proprie labbra, se piccole, asimmetriche o irregolari. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tatuaggio sulle labbra naturale

Il trucco permanente, o dermopigmentazione cutanea, può essere raffrontato semplicisticamente ai tatuaggi. Il principio è simile, perché sia le sopracciglia che le labbra si possono “tatuare” grazie all’introduzione di pigmenti specifici a livello epidermico, ovvero sotto la superficie cutanea. Per riempire le sopracciglia, ad esempio, è molto diffusa la tecnica del microblading.

In altre parole, per fare il tatuaggio labbra si inietta del colore servendosi dell’utilizzo di un apparecchio portatile. Questo, di dimensioni ridotte, è in grado di praticare impercettibili fori sottocute, con grandissima rapidità (circa cento micro iniezioni al minuto). Questa tipologia di trattamento può essere utile per definire meglio il contorno labbra, per intensificare lo sguardo o camuffare inestetismi e cicatrici.

Tatuaggio labbra: quanto dura?

I tempi richiesti per la realizzazione del tatuaggio labbra sono abbastanza brevi: a seconda della zona può durare dai 30 minuti alle due ore circa e non è per nulla doloroso. È semi-permanente, quindi non è per sempre, a differenza dei tattoo. In media si parla di una durata dai 3 ai 5 anni. Poi, come succede per conservare il colore dei tatuaggi che tendono a sbiadirsi, è consigliabile riprendere il trattamento per farlo tornare brillante e pigmentato come in origine.

Costo trucco semipermanente

Per effettuare un tatuaggio labbra il prezzo può variare in base a diversi fattori. Per un tattoo sul contorno labbra il costo può oscillare tra i 400 e 600 euro; per colorare completamente le labbra, invece, si può arrivare a spendere fino a 900 euro.

Tatuaggio labbra: controindicazioni

Come sempre, tutti i trattamenti estetici possono avere qualche complicazione. Cercate quindi di selezionare prima di tutto un centro affidabile. Come per i tatuaggi, l’igiene è fondamentale: gli strumenti devono essere puliti affinché non ci sia il rischio di infezioni. In linea di massima, il tatuaggio labbra è un trattamento molto sicuro ma, se avete particolari problematiche allergiche o state seguendo una terapia farmacologica, conviene in ogni caso consultare sempre il medico curante.