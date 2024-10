Occhi incappucciati con palpebra cadente, il make up perfetto

Come valorizzare gli occhi incappucciati? Ecco il trucco da realizzare in poche e semplici mosse per valorizzare la palpebra cadente!

Ottenere un trucco per occhi incappucciati è molto più semplice di quello che si pensa. Innanzitutto bisogna capire bene di quale tipologia di occhio si tratta, l’occhio incappucciato viene chiamato in questo modo in quanto presenta una palpebra mobile poco visibile coperta perlopiù dalla palpebra fissa.

Spiegato, quindi, il motivo per cui gli occhi incappucciati vengono chiamati così, è importante anche trovare un make up che possa andar bene per questo tipo di occhio.

Occhi incappucciati, il make up per valorizzali

Mettere in risalto il proprio sguardo con il make up richiede alcune accortezze, anche se le regole e i consigli da seguire potrebbero variare a seconda della tipologia di occhio da trattare.

Gli occhi incappucciati, ad esempio, vanno truccati seguendo alcune semplici mosse proprio per evitare di ottenere l’effetto contrario.

Per applicare il make up in maniera omogenea e soprattutto duratura, è fondamentale seguire la skincare routine e applicare come ultimo step un primer su tutto il viso.

La crema contorno occhi è importantissima, così come un primer specifico per la zona delle palpebre. Dopodiché potrai iniziare a truccare gli occhi. Innanzitutto privilegia nuances dal finish matte, gli ombretti lucidi o troppo luminosi rischiano di mettere in risalto la piega che copre la palpebra mobile.

L’obiettivo è creare profondità, quindi punta ad un trucco occhi semplice ma d’effetto scegliendo tra le varie tonalità scure e opache.

Sfuma la nuance verso l’esterno puntando in alto, quindi verso il sopracciglio. A questo punto puoi provare ad ottenere uno smokey eyes leggero ed efficace per valorizzare l’occhio incappucciato.

Procedi con una linea molto sottile dell’eyeliner nero, poi concludi con un mascara volumizzante effetto ciglia finte. Per poter ottenere un effetto del genere molto naturale dovrai innanzitutto scegliere lo scovolino adatto alle tue ciglia, poi applica come primo step un primer bianco su tutte le ciglia.

Lascia asciugare per qualche minuto e procedi con la stesura del prodotto nero. Effettua dei movimenti dal basso verso l’alto puntando all’esterno, così da rendere l’occhio più allungato e lo sguardo ben definito.

Non dimenticare le sopracciglia: se le mantieni della forma adatta al tuo viso, potrai creare il giusto bilancio tra la zona sopracciliare e la palpebra cadente.

Il trucco per occhi incappucciati è pronto per essere sfoggiato con un look di tendenza! Il risultato sarà strepitoso e non potrai fare a meno di realizzare questo trucco occhi nelle migliori occasioni.