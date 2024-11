Trucco occhi, i consigli su come abbinare il verde salvia

Il verde salvia è un colore di tendenza per quest’autunno inverno, perché non iniziare a sfoggiarlo partendo proprio dal viso?

Il verde in generale è una tonalità che sta prendendo sempre più piede nel mondo della moda e del make up (e non solo), tanto da diventare quasi protagonista indiscusso della fredda stagione subito dopo il bordeaux.

Il verde esiste in tantissime sfumature diverse, una delle più amate è il verde salvia. Un verde deciso che ti permette di mettere in evidenza lo sguardo con un trucco occhi a dir poco eccezionale. Come abbinare il verde salvia su un trucco occhi glamour e alla moda?

Scopriamo insieme i consigli dei make up artist per ottenere un trucco d’effetto per l’autunno inverno!

Il verde salvia si abbina così: il trucco occhi dell’autunno inverno

Il modo migliore per ottenere un trucco occhi d’effetto e semplice allo stesso tempo è lasciare che il verde salvia sia il protagonista dell’intero make up. Opta quindi per una base delicata, allunga le ciglia con un mascara volumizzante e opta per un rossetto nude dal finish opaco così da mettere in risalto lo sguardo.

L’ombretto verde salvia, quindi, può essere applicato con altre sfumature di verde così da creare uno smokey eyes leggero e di tendenza. Per dare un tocco di luce in più al make up potresti abbinare il verde salvia ad un bianco panna dal finish lucido e mettere in risalto la sfumatura con l’aggiunta di glitter.

Il contrasto con il nero non passa mai di moda: opta per un linea di eyeliner sottile con tanto di codina e otterrai un make up deciso e più vistoso. In alternativa, puoi giocare con i colori andando ad abbinare il verde salvia a tonalità come il rosa e il lilla, due colori perfetti per un trucco occhi eccentrico.

C’è chi preferisce usare un colore sulla palpebra e stendere il verde salvia solo sulla rima dell’occhio al posto della matita nera. Un colore versatile da poter sfoggiare in qualsiasi occasione, crea il tuo abbinamento preferito così da poter sfoggiare un make up personalizzato!

