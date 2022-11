Labbra carnose: la mini guida efficace per rimpolparle con il trucco

Sensuali, femminili, magnetiche: ricevere in dotazione delle morbide labbra carnose è un’aspirazione comune a molti, se non a tutti, oggetto del desiderio onnipresente ad occupare le prime posizioni nella wishlist di ogni beauty lover. Bramate a tal punto da lasciare spazio ad un’autentica ossessione in merito -certamente alimentata dai social- la quale induce a scovare ogni più piccola traccia di chirurgia estetica sul volto della malcapitata/o di turno.

Non c’è trend stagionale che non le veda protagoniste e no, le tendenze trucco dell’autunno/inverno non fanno certo eccezione. Ma come ottenere volume insperato servendosi del solo make-up? Te lo spieghiamo immediatamente.

Come truccare strategicamente le labbra per un volume extra

Hailey Bieber – Foto Instagram @haileybieber

Aumentare (temporaneamente) il turgore delle proprie labbra senza ricorrere al filler non è solo possibile, ma è anche una procedura comunissima tra le amanti del make-up. Ed è proprio per questo che non è sempre tutto merito del chirurgo ciò che luccica! Saranno sufficienti una buona esfoliazione, un ottimo Lip Plumper ed una matita a compiere la magia.

Il primo passo -consigliabile a maggior ragione se anche tu sei vittima del freddo- è procedere con uno scrub fai da te che possa eliminare i residui di pelle secca ed eventuali screpolature: ciò attiverà istantaneamente il microcircolo, il quale farà apparire le labbra sin da subito più gonfie e pigmentate; È ora il turno di lasciare la scena ad uno di quei gettonatissimi gloss rimpolpanti che stanno vivendo il loro momento di gloria attualmente, i quali agiranno sul volume delle labbra grazie agli agenti irritanti presenti all’interno della loro formulazione. Il segreto è lasciarlo agire per tutto il tempo necessario a completare il make-up, per poi rimuoverlo e passare al trucco vero e proprio; Overlining o non Overlining? Questo è il dilemma. Per noi la risposta è assolutamente affermativa: per ottenere un risultato gradevole e soprattutto credibile è bene tracciare il contorno labbra entro mezzo millimetro e non oltre il naturale limite sfumando la matita (da scegliere in un tono appena più scuro del proprio) alle estremità e completando il tutto con del lucidalabbra dal finish specchiato.

Et voilà, ecco servite delle labbra carnose da sogno!