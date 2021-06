Tutti gli appassionati di makeup, skincare e cura dei capelli sanno benissimo che oggi i trend beauty sono dettati da Tik Tok, il social amato dai giovanissimi. Anche in vista dell’estate, ha già delineato le linee guida di ciò che faremo col nostro viso e i nostri capelli, tra tecniche innovative e non, prodotti e strumenti che sembrano fare miracoli.

I trend beauty di Tik Tok da provare quest’estate

Archiviati, si fa per dire, quelli della primavera, è già tempo di prepararsi all’estate: i trend beauty di Tik Tok parlano di bellezza naturale a prova di caldo e mascherina ottenuta con pochi ma giusti prodotti e strumenti ad hoc. Scopriamoli insieme.

La lipstick challenge

Gli Shine Loud di NYX sono dei rossetti molto pigmentati dal finish super lucido, che promettono di resistere praticamente a tutto. Un’affermazione piuttosto coraggiosa per un prodotto non opaco, solitamente in grado di resistere più a lungo, che ha subito attirato i makeup lover di tutto il mondo.

La #lipstickchallenge alla quale hanno partecipato in tantissimi testandoli ha ottenuto milioni di visualizzazioni e ha dimostrato che questo rossetto promette quel che dice. Da provare!

Summer glow

Il tema della luminosità è ricorrente nelle tendenze makeup, come dimostrano i lanci di fondotinta e bb cream leggerissime e glowy da parte di tutti i principali branmd.

Ma perché una pelle sia davvero “riflettente”, tutto deve partire dalla giusta skincare: il prodotto del momento è il Glow Tonic di Pixi, con tanto di hashtag #pixiglowtonic che su Tik Tok ha racimolato 200mila visualizzazioni. Il tonico perfezionante minimizza i pori, purifica la pelle e la perfeziona al massimo.

Un altro trick per ottenere la pelle dei sogni è l’utilizzo del russo di giada e del Gua Sha, strumenti in pietra fredda facili da usare che consentono di far penetrare meglio i prodotti, drenare i liquidi e ridurre segni e rughe, migliorando la microcircolazione della pelle.

La french manicure colorata

La french manicure quest’estate torna sulle unghie delle ragazze grazie ai trend beauty virali di Tik Tok, ma non ha niente a che vedere a quella che si usava una ventina di anni fa.

Oggi è rigorosamente colorata: la base in tinta naturale leggermente lattiginosa ma lucida si accompagna a un finale netto o sfumato dai toni pop o pastello, uguale per tutte le dita oppure effetto arcobaleno. Insomma, la manicure più estiva del 2021 è tutto fuorché noiosa.

L’acqua di riso per capelli wow

Altra challenge, ma stavolta per i capelli: la #ricewaterchallenge prevede il risciacquo finale dopo il lavaggio con l’utilizzo dell’acqua di riso, che si produce facilmente in casa. Si lascia mezza tazza di riso in ammollo in due di acqua per mezz’ora mescolando di tanto in tanto. Si scola il riso e si lascia l’acqua riposare a temperatura ambiente uno o due giorni ed è pronta per l’uso.

Una tecnica che arriva dall’Oriente e che sui social ha raggiunto le 69 milioni di visualizzazioni: ricca di antiossidanti, minerali e vitamina B ed E, grazie alla pitera, una sostanza prodotta durante il processo di fermentazione del riso, l’acqua diventa una vera e propria bomba per i capelli, che risultano più lucidi e disciplinati. Favorisce inoltre la crescita dei capelli se applicata con costanza. Un trattamento usato anche come anti age per mantenere più a lungo il colore naturale.