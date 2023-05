Acidi della frutta, i consigli per utilizzarli nella beauty routine

Gli acidi della frutta (conosciuti al mondo anche come alfa-idrossiacidi o AHA, e beta-idrossiacidi o BHA) sono da considerarsi infatti dei potenti alleati naturali, noti in particolar modo per le loro proprietà anti-age come pure per quelle esfolianti e, dunque, in grado di incidere fortemente sulla risoluzione di alcune specifiche problematiche della pelle come acne o piccole imperfezioni cutanee. A tal proposito, probabilmente la prima cosa su cui porre l’accento è come questi rientrino nella categoria dei cosiddetti acidi leviganti/ esfolianti, atti dunque ad effettuare un peeling chimico, piuttosto che meccanico.

La differenza tra i due? È presto detta: si definisce peeling meccanico quello che si ottiene attraverso un intervento manuale, e quindi il massaggio, eseguito sulla cute attraverso prodotti a base di microgranuli come ad esempio nel tipico caso dello scrub.

Il peeling chimico, contrariamente, viene effettuato mediante la pura applicazione di soluzioni cosmetiche, quali appunto gli acidi della frutta in questione, capaci di favorire e velocizzare il turnover cellulare – in soldoni la rimozione delle cellule morte – senza che vi sia la necessità di operare alcun movimento circolare ripetuto. Ma vediamo ora quali sono questi miracolosi acidi della frutta: