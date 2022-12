Totti e Noemi già in crisi? Ilary risponde così...

Tira già aria di crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? C’è chi è pronto a scommetterci e chi, dietro le foto di Diva e Donna che li vedono impegnati in una lite in ristorante a Roma, lei in lacrime, intravede soltanto l’ombra di una scaramuccia tra innamorati. Nel frattempo, mentre i gossip prendono il largo e esplorano l’orizzonte di una clamorosa evoluzione della storia, Ilary Blasi si gode il sole di Saint Moritz proprio con… Bastian!

Francesco Totti e Noemi Bocchi, lite e lacrime. Intanto Ilary…

Foto Instagram | @francescototti @ilaryblasi – Francesco Totti e Ilary Blasi

Lite e lacrime in un ristorante romano per Noemi Bocchi, che secondo il settimanale Diva e Donna avrebbe bisticciato per la prima volta con Francesco Totti fino a piangere.

Una scena immortalata dai flash del giornale che ora, con Ilary Blasi impegnata in una presunta nuova relazione, aggiunge sale al piatto già piccante delle cronache rosa sulla loro separazione…

Secondo quanto si vocifera, il primissimo litigio di coppia per Totti e Noemi sarebbe dovuto a un cellulare. Ma davvero? E noi che pensavamo fosse tutto idilliaco dopo quell’anello al dito di lei…

Per chi crede che si navighi verso la rottura, però, c’è da meditare: in realtà pare che i piccioncini abbiano già scelto casa e il loro nido d’amore sarà sempre a Roma.

In tutto questo, Ilary Blasi che fa? Sembra che si stia dando alla pazza gioia con Bastian, indicato come suo nuovo compagno, e con l’amica Michelle Hunziker sotto il sole di Saint Moritz, dove i tre avrebbero trascorso un ponte dell’Immacolata nel segno delle risate e del divertimento.

La nuova fiamma di Ilary Blasi sarebbe un imprenditore tedesco tutto muscoli e fascino nordico. Secondo i rumors, tra i due sarebbe scoccata la scintilla di una passione travolgente e ora sarebbero inseparabili, al punto da decidere di passare le vacanze insieme (amici compresi).