Ilary Blasi sgancia la bomba: la foto col nuovo amore dopo Totti...

Mesi di rumors su una nuova vita dopo il Capitano, poi il giallo sull’identità di un “cavaliere” pizzicato al suo fianco a cena appena pochi giorni fa e ora… la foto di un bacio che spazza via ogni dubbio! Ilary Blasi si concede all’amore con un nuovo fidanzato, ecco chi è…

Ilary Blasi e la foto con la nuova fiamma: lui è…

Foto Instagram | @ilaryblasi – Ilary Blasi

La foto di un bacio appassionato all’aeroporto di Zurigo per dire che sì, Ilary Blasi volta pagina e si tuffa tra le braccia di un nuovo amore. Misterioso cavaliere? No, dimenticate il passato più recente in cui la si voleva legata a un agente immobiliare e guardate altrove…

Il vero nuovo fidanzato della ex moglie di Francesco Totti sarebbe un altro. Se vi state chiedendo chi sia, è tempo di scoprire le carte! A lanciare il clamoroso scoop è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ora punta tutto sulla coppia nata sulle macerie di uno dei divorzi vip più eclatanti (e costosi) di sempre!

Foto Instagram | @chimagazineit – Ilary Blasi e Bastian, foto del bacio in copertina su Chi

Il settimanale ha beccato Ilary Blasi tra le braccia della nuova fiamma, avvolti in un bacio bollente all’aeroporto svizzero dopo quello che, secondo la stessa fonte, sarebbe stato un romantico weekend trascorso a due in un hotel extralusso con tanto di centro benessere… giusto per dimenticare la Spa di casa all’Eur dove il Pupone avrebbe nascosto le sue famose borse griffate oggi al centro di aspra contesa insieme ai Rolex…

Il nome dell’uomo che bacia Ilary Blasi è Bastian e stando alle informazioni emerse sul suo conto sarebbe un affermato imprenditore tedesco. Vivrebbe a Francoforte, sede operativa in cui lavorerebbe e scolpirebbe, a suon di quotidiane dosi di allenamento, i suoi muscoli già pazzeschi. Secondo Chi, Ilary Blasi avrebbe virato sul “vichingo” preferendo la bellezza nordica al fascino della porta accanto di un latin lover.

“La relazione è recente – scrive il giornale diretto da Signorini –, i due si conoscono da poco. Lui ha un fisico possente. A cinque mesi dalla separazione da Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche la Blasi ha ritrovato sorriso e passione“. Favola a lieto fine, almeno fino alla prossima puntata di questa strana telenovela (vi siete perse l’altra bomba sganciata da Rocco Siffredi sull’affaire Totti-Blasi?)…