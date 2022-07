Chi è Noemi Bocchi, la donna che ha infiammato il gossip con Totti dopo Ilary Blasi

Lui, lei, l’altra. Nella favola di Francesco Totti e Ilary Blasi, andata in frantumi dopo 20 anni d’amore, un matrimonio e tre figli, secondo i gossip ci sarebbe lo spettro di una nuova fiamma. Il suo nome è Noemi Bocchi, “avvistata” con l’ex calciatore allo stadio in tempi (quasi) non sospetti e finita nel vortice delle cronache rosa dopo lo scoop di Chi che l’avrebbe paparazzata con il “Pupone” a ridosso della separazione dalla showgirl. Insomma, gli ingredienti per un affollato intrigo di passione ci sarebbero tutti, ma chi è lei? Ecco quello che sappiamo finora…

Chi è Noemi Bocchi, con Totti dopo Ilary Blasi

Noemi Bocchi, la donna che avrebbe rubato il cuore di Francesco Totti dopo il naufragio delle nozze con Ilary Blasi, è romana e la sua identità è balzata in testa alle cronache rosa all’età di 34 anni, nel 2022. Proprio con lo scoop sul suo presunto legame con l’ex capitano della Roma.

Uno dei divorzi vip più clamorosi sarebbe legato a questo amore sbocciato nella Capitale, dove la presunta nuova fiamma del Pupone vive. Secondo quanto emerso, alle sue spalle anche lei avrebbe un matrimonio finito ed è madre di due figli.

Noemi Bocchi al posto di Ilary Blasi nel cuore di Totti: la passione per la Roma e…

In uno dei tanti ritratti di Noemi Bocchi emersi tra le cronache rosa, spicca quello secondo cui sarebbe tifosissima della Roma e tra le sue passioni ci sarebbe il paddle. Due ingredienti che la avvicinerebbero particolarmente a Totti, non solo star del calcio ma anche grande amante di quest’ultimo sport.

A detta di alcuni, Totti avrebbe perso la testa per lei e molti la definiscono una “sosia di Ilary Blasi“. Chi è l’ex marito? Si chiama Mario Caucci, un imprenditore che, riporta Il Corriere della Sera, avrebbe dipinto un quadro in chiaroscuro della loro passata unione: “Francesco è il mio salvatore“.