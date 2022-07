Non solo Totti e Ilary: i divorzi più eclatanti e costosi della storia

I divorzi vip più eclatanti, famosi e costosi della storia ci raccontano la fine (più o meno inaspettata) delle coppie più amate, potenti, celebri e influenti del panorama internazionale e nazionale. Rotture che tengono banco per mesi – alcune addirittura per anni – sui tabloid di gossip del pianeta.

Se, da una parte, i motivi delle separazioni sono la prima curiosità dirompente, dall’altra monta l’attenzione sugli accordi milionari tra i due ex e gli assegni di mantenimento spesso a sei zeri. Cifre da capogiro degne di favole altrettanto ricche di passione e scoop, finite nel tritacarne della separazione e (talvolta) di reciproche ripicche post coniugali che non smettono di far discutere…

Angelina Jolie e Brad Pitt

Nella lista dei divorzi vip più chiacchierati, eclatanti e mediatici degli ultimi decenni spicca sicuramente quello dei “Brangelina“! A metà settembre 2016, Angelina Jolie e Brad Pitt, all’epoca la coppia più amata e invidiata di Hollywood, si sono separati dopo ben 12 anni di amore e 2 anni di matrimonio.

Secondo TMZ.com, Angelina Jolie avrebbe deciso di divorziare da Brad Pitt a causa dei comportamenti violenti sempre più frequenti del sex symbol del cinema, uniti a problemi derivati dalla sua dipendenza dalla droga, dall’abuso di alcol e da ripetuti scatti d’ira. Come a ricordarci che no, non è tutto oro quel che luccica…

Johnny Depp e Amber Heard

Nel 2016 è scoppiata un’altra celebre, ricca e sexy coppia vip del cinema mondiale: Johnny Depp e Amber Heard si sono detti addio dopo 15 mesi di matrimonio! L’annuncio shock della separazione è stato diffuso dalla BBC ed è sfociato in reciproche accuse di violenza approdate in uno dei processi più seguiti della storia, quello scaturito dalla causa intentata da Depp contro Heard per diffamazione.

La relazione era sbocciata nel 2011 mentre giravano il film The rum diary e i due attori si erano sposati alle Bahamas nel febbraio 2015. Il naufragio del matrimonio sarebbe costato a Johnny Depp qualcosa come 7 milioni di dollari da versare all’ex moglie Amber Heard (che nel 2022 ha perso in tribunale ed è stata condannata a pagare a sua volta per averlo diffamato)…

Tom Cruise e Katie Holmes

Tom Cruise e Katie Holmes formavano una delle coppie inossidabili di Hollywood. Una bellissima favola d’amore contrassegnata dalla nascita di una figlia, Suri, ma bruciata nel volgere di poco tempo. Il matrimonio delle sue star è finito dopo 6 anni, nel 2012, secondo i gossip per colpa di Scientology, di cui Cruise è notoriamente membro.

Secondo i tabloid a stelle e strisce, anche le precedenti nozze del sex symbol del cinema internazionale con la diva australiana Nicole Kidman sarebbero giunte al capolinea per colpa dell’organizzazione religiosa che raccoglie e diffonde l’insieme delle credenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard…

Miranda Kerr e Orlando Bloom

Un’altra favola romantica e d’altri tempi che si è purtroppo conclusa con il divorzio è quella di Miranda Kerr e Orlando Bloom. L’affascinante attore britannico e la top model australiana, ex angelo di Victoria’s Secret, si erano fidanzati nel 2007 per poi unirsi in matrimonio nel 2010.

La nascita del figlio Flynn, nel gennaio 2011, sembrava aver rafforzato il loro amore, ma non per molto. Nell’ottobre 2013 il collasso dell’unione, ufficializzato sotto gli occhi di milioni di fan increduli.

Michael Jordan e Juanita Vanoy

Tra i divorzi più costosi dello showbiz c’è sicuramente quello dell’ex campione NBA Michael Jordan e Juanita Vanoy. Il più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi avrebbe versato all’ex moglie ben 150 milioni di dollari per chiudere la partita del divorzio! Della serie… anche i ricchi piangono!

E da noi? Almeno 3 divorzi (costosissimi) hanno inondato le cronache rosa con uno strascico di gossip e interrogativi duro a morire.

Veronica Lario e Silvio Berlusconi

Tra i divorzi più costosi e fragorosi della storia in salsa tricolore c’è sicuramente quello tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi. L’amore è finto con un lungo contenzioso concluso a febbraio 2020 con un accordo secondo cui l’ex premier avrebbe rinunciato a chiedere circa 46 milioni di euro che l’ex moglie gli doveva a seguito della revoca dell’assegno di divorzio disposto in Cassazione. Veronica Lario, dal suo canto, avrebbe rinunciato a chiedere altri 18 milioni…

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Nel 2022 è scoppiata anche la coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due si sono separati dopo un matrimonio da favola e tre figlie, voltando pagina, secondo i gossip, su nuovi amori a favore di copertina.

La showgirl si sarebbe legata all’ex gieffino Giovanni Angiolini, ma è top secret l’entità degli assegni che l’ex marito le verserebbe mensilmente.

Ilary Blasi e Francesco Totti

Il matrimonio che tutti credevamo inossidabile per eccellenza, quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, è andato in frantumi con l’annuncio ufficiale della separazione nel 2022.

Dopo mesi di rumors e smentite, la showgirl e l’ex capitano della Roma hanno affidato la notizia a un comunicato in cui sigillare l’addio dopo ben 20 anni d’amore. Secondo i ben informati, l’ex calciatore verserebbe un mantenimento record e all’ex moglie toccherebbe anche una mega villa all’Eur…