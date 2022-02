Ilary Blasi e Francesco Totti, ma che succede? Solo a pensarci ci si spezza il cuore...

Quando una favola d’amore finisce lascia il segno, e in questo caso semina migliaia di cuori infranti tra i fan, anche al solo pensiero: Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero lasciati, e dopo 17 anni di matrimonio vivrebbero vite separate. Un colpo inaspettato (o quasi?) alle cronache rosa che li avevano eletti a coppia inossidabile del calcio e dello spettacolo. Nonostante l’assenza di conferme, le indiscrezioni si rincorrono e tanto basta a spezzarci il cuore…

Ilary Blasi e Francesco Totti al capolinea? Gli indizi infiammano il gossip

Le voci di una crisi e del presunto naufragio del matrimonio tra la showgirl e l’ex capitano della Roma si sono fatte roventi. Secondo le ultime di gossip, la storica coppia Blasi-Totti si sarebbe già detta addio al riparo da occhi indiscreti, e non mancherebbero alcuni indizi a fare da sintomo sospetto.

Insieme da 20 anni, sposati da 17 e genitori di 3 figli, avrebbero iniziato a vivere da separati in casa e una delle prove della rottura si nasconderebbe sui social: stop alle Instagram Stories stile Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, niente più ritratti da eterni innamorati. Ai follower non sarebbe rimasto altro che una sempre più rumorosa assenza di foto e video e un gigante interrogativo: che succede?

L’ultima uscita pubblica di Ilary Blasi, inoltre, in occasione dell’inaugurazione di un locale di Flavio Briatore in via Veneto, l’avrebbe vista sola soletta con amici (così come senza il marito avrebbe fatto un viaggio in Lapponia). C’è poi l’incognita “residenza”: l’ex calciatore si sarebbe trasferito a Casal Palocco, a casa di mamma Fiorella, e la storia ora sarebbe in frantumi. All’orizzonte nessuna conferma o smentita, e la speranza dei fan è che sia tutto uno scherzo…