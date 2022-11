Francesco Totti non perde tempo: il regalo per Noemi Bocchi è wow!

Francesco Totti si concede una pausa rigenerante a Dubai con la compagna, Noemi Bocchi. Mentre in Italia soffiano venti velenosi intorno alla sua separazione da Ilary Blasi (i due si sono rivisti, senza parlarsi, al faccia a faccia in tribunale dell’11 novembre scorso per chiudere la partita su Rolex e borse di lusso), la prima apparizione ufficiale di coppia sigilla una trasferta da “luna di miele” per l’ex calciatore e la sua nuova dolce metà. E sapete cosa sta succedendo? Il regalo del Pupone sembra annunciare qualcosa di importante…

Francesco Totti sorprende tutti (ancora): ecco cosa ha regalato a Noemi…

Foto Shutterstock | cristiano barni – Francesco Totti

La coppia dell’anno si è mostrata nella sua prima uscita ufficiale da “fidanzati” ai Globe Soccer Awards 2022 di Dubai. Noemi Bocchi ha seguito Francesco Totti approfittando dell’impegno per godersi una splendida vacanza con l’ex marito di Ilary Blasi e ora, riferisce il settimanale Chi, il Pupone sembra fare proprio sul serio.

La prima apparizione ufficiale sul red carpet ha catalizzato l’attenzione di tantissimi e Noemi Bocchi si è presentata in grande stile, con un dettaglio che non poteva certo passare inosservato alle cronache rosa. Cosa? Un favoloso anello che, stando al settimanale di Alfonso Signorini, sarebbe un dono del compagno.

Il gioiello importante spuntato al dito di Noemi Bocchi sarebbe stato acquistato dall’ex calciatore nella stessa gioielleria in cui, per 20 anni, avrebbe comprato i regali per Ilary Blasi. Un anello di fidanzamento, dicono i rumors, del valore di circa 300mila euro con tanto di nomi incisi e un diamante a forma di cuore…

Secondo i gossip, però, l’acquisto sarebbe avvenuto nel dicembre 2021, ma la storia con Noemi Bocchi, a detta di Totti, sarebbe iniziata nel 2022. Insomma, qualcosa (ancora una volta) sembra non quadrare nella soap opera che da mesi vede il Capitano alle prese con la nuova relazione all’ombra del tormentato divorzio dall’ex moglie…

Al momento non c’è alcuna conferma, ma molti sono pronti a scommetterci: Francesco Totti sarebbe a una manciata di bracciate dal grande passo, immerso in una passione travolgente che presto potrebbe vederlo fare un importante annuncio…