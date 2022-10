C'è qualcosa che non torna tra Ilary Blasi e Francesco Totti: la curiosa scelta...

C’è qualcosa che non torna tra i due ex più seguiti e chiacchierati tra le cronache rosa del momento: Ilary Blasi e Francesco Totti, forse, non la raccontano giusta (o almeno non tutta) e un dettaglio farebbe ipotizzare ben altro scenario rispetto all’alta tensione ipotizzata dopo la separazione…

Mistero social sul caso Ilary Blasi e Francesco Totti

Resta un giallo in fondo all’addio clamoroso (e rumorosissimo) tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nonostante lui sia impegnato con Noemi Bocchi e lei lanci frecciatine virtuali via social, è proprio su Instagram che si consuma l’ultimo atto di un mistero ancora denso di elementi particolari.

L’ultima curiosità che in queste ore non passa inosservata ai fan è la presenza di entrambi tra i rispettivi contatti nella piattaforma. Sintomo che non si sono “cancellati” a vicenda come accade nella maggior parte delle coppie che scoppiano.

Ma c’è anche un altro dettaglio: nessuno dei dei ha eliminato dalla gallery le foto romantiche che hanno incorniciato la loro storia d’amore, neppure quelle più fresche a ridosso dell’annuncio dell’addio.

Questo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe segnale di una sorta di “distensione” di fondo in barba a chi vorrebbe i due ex impegnati in una guerra senza sconti… Forse, le cose non sono poi così tese come sembrano nonostante sia uno dei divorzi vip più famosi e osservati…