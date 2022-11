Blasi contro Totti, cosa è successo in tribunale? Ilary rivela...

La saga Blasi contro Totti non si ferma. La ex coppia più amata di sport e spettacolo continua a mietere macerie e veleni dietro l’addio annunciato mesi fa, e la fine del matrimonio si rivela più complessa di quanto (forse) avremmo immaginato. Pochi giorni fa i due si sono visti in tribunale per il faccia a faccia sulla questione ormai nota di Rolex e borsette, ma pare che Ilary abbia rivelato qualcosa proprio sul motivo per cui non avrebbe restituito gli orologi all’ex marito…

Ilary ritrova le borse, ma non restituisce i Rolex a Totti

Foto Instagram | @ilaryblasi @francescototti – Ilary Blasi e Francesco Totti

Poche settimane fa vi avevamo parlato del caso borse di lusso nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e la telenovela continua. Ora spunta la notizia che no, non è stato l’ex numero 10 della Roma a restituirle (come gesto di distensione), ma le ha trovate lei nella Spa della dimora che condividevano quando ancora stavano insieme. Il tutto dopo aver contattato (dice FQ Magazine) un fabbro per aprire la porta chiusa a chiave dal Pupone.

Stavolta l’affaire Rolex contro borsette torna in tribunale con i diretti interessati al faccia a faccia, ma cosa è successo nel corso dell’udienza? Stando alle indiscrezioni, Ilary Blasi e Francesco Totti (quest’ultimo fresco protagonista di una singolare rivelazione di Rocco Siffredi) non si sarebbero rivolti mezzo sguardo, ma avrebbero comunque avanzato senza esitazioni le loro posizioni sulla questioni legate ai loro rispettivi beni preziosi.

Stando a quanto emerso, Ilary Blasi avrebbe detto di aver tenuto gli orologi (quattro, non un’intera collezione) perché l’ex coniuge glieli avrebbe regalati in passato sostenendo la volontà che restassero a lei e ai loro figli. Al momento non è dato sapere quale sia stata la replica della controparte, ma molti credono che questa rivelazione non sia proprio centratissima sulla realtà.

Ci sarebbe però all’orizzonte lo spiraglio della conclusione “amichevole” della faccenda, questioni di mantenimento incluse: i rispettivi legali starebbero lavorando ai contorni di un accordo che potrebbe evitare alla conduttrice e all’ex calciatore di rivedersi in aula dalla prossima primavera. Quali siano i termini per chiudere l’amara partita dell’addio, resta un mistero.