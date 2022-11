Rocco Siffredi, quella frase che tira in ballo Totti: "Come me..."

Tutti parlano di Francesco Totti, anche Rocco Siffredi. Il re del cinema a luci rosse tira in ballo l’ex calciatore con una frase che accende i gossip dopo la separazione da Ilary Blasi, e quello che dice lascia tutti a bocca aperta…

Anche Rocco Siffredi parla di Totti, ma che ha detto?

Foto Instagram | @francescototti – Francesco Totti

Le rivelazioni sulla fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi, tra ripicche reciproche e presunti tradimenti, non sembrano conoscere battuta d’arresto. La telenovela Totti-Blasi ormai è diventata centrale nelle cronache rosa italiane, da mesi sulla bocca di tutti con una serie incessante di ingredienti coloriti.

Mentre gli ex coniugi si danno battaglia in tribunale per riavere indietro i rispettivi accessori preziosi che si sarebbero sottratti a vicenda (i Rolex di lui e le borse di lei), tutti parlano dell’ex numero 10 della Roma e della conduttrice con toni più o meno sensazionalistici. Titoli come “Nuovo amore per Totti“, “Misterioso cavaliere per Ilary Blasi“, e via dicendo, inondano le colonne del gossip a ripetizione.

Tra le persone che hanno parlato di Totti c’è anche una voce che forse mai ci saremmo aspettati: quella di Rocco Siffredi. Intervistato a Belve, il re del cinema hard ha usato una frase particolare per raccontare cosa li accomunerebbe.

Doverosa una premessa: Siffredi ha rivelato di aver inviato un messaggio privato a Francesco Totti appena appresa la notizia della sua separazione da Ilary Blasi. Un pensiero in cui avrebbe offerto supporto all’ex calciatore senza nascondere il suo punto di vista sul loro addio (tra i divorzi vip più eclatanti e costosi di sempre): “Gli ho detto ‘Man’, perché io e lui ci conosciamo, ‘solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia, so quanto ami tua moglie’…“.

Nel passaggio successivo del suo messaggio privato a Totti, Rocco Siffredi avrebbe poi virato su una questione piuttosto personale che li accomunerebbe e di cui lui sarebbe a conoscenza: “Una cosa che abbiamo in comune, e mi fermo qui“. La domanda di Francesca Fagnani è rimasta senza risposta, ma per molti sotto l’evidente ombra di una singolare conferma: “La dipendenza dal sesso?“, “Non aggiungo altro“, ha concluso Rocco Siffredi.