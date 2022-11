Ilary Blasi, parliamo del giallo sull'uomo con cui è stata avvistata...

In queste ore i gossip scalpitano intorno allo scoop lanciato da Diva e Donna: “Iary Blasi a cena con un altro uomo“. Ma chi è? Spunta un giallo sull’identità del misterioso protagonista in questione, dallo stesso settimanale indicato come “Edoardo” nel post Instagram che immortala i due. La copertina del settimanale, però, dice altro: si chiamerebbe Edmondo…

Ilary Blasi, con lei c’è Edoardo o Edmondo?

Nelle ultime ore le cronache rosa sono in tilt per capire chi sia l’uomo avvistato a cena con Ilary Blasi nel pieno della tormenta sulla sua separazione da Francesco Totti (senza tregua apparente). Un servizio del settimanale Diva e Donna ha acceso la curiosità e ora spunta una discordanza tra quanto lanciato su Instagram e quanto si legge nella copertina.

Il misterioso “cavaliere” di cui si legge sui social e sui giornali non si chiamerebbe Edoardo, come inizialmente rilanciato, ma Edmondo. Farebbe l’immobiliarista e non sarebbe affatto escluso che la cena documentata dai paparazzi sia una semplice parentesi lontana anni luce dai sentimenti e invece dovuta alla ricerca di una nuova casa da parte della conduttrice…

Stando ai rumors dell’ultima ora, riporta FQ Magazine, con Ilary Blasi a cena c’era Edmondo Israiloivici, tra i fondatori di una importante agenzia immobiliare che opererebbe tra la Capitale e Milano.

Insomma, un altro giallo nel cuore della rottura vip più rumorosa d’Italia dopo quello che ora vede Ilary Blasi e Francesco Totti impegnati nella battaglia legale per riavere ciò che si sarebbero “tolti a vicenda”: lui chiederebbe di riavere i Rolex che la moglie, a suo dire, gli avrebbe sottratto dalla cassetta di sicurezza, lei rivorrebbe indietro le sue costosissime borse e scarpe che l’ex marito le avrebbe “nascosto” per ripicca dopo il presunto gesto degli orologi.

Nel frattempo, il Pupone avrebbe già mosso i primi passi verso la convivenza con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, finita al centro dei gossip già prima dell’annuncio ufficiale della separazione. Il tutto condito dalla clamorosa rivelazione di una concorrente al GF Vip 7 che dice: “Mi ha scritto Totti…”. Aprendo a una nuova pagina di mistero che non vediamo l’ora di risolvere….