Telenovela Totti-Blasi: cosa sta succedendo proprio ora

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha ormai contorni da telenovela, altro che discrezione e silenzio stampa. I due si sono visti faccia a faccia in tribunale, lo scorso 11 novembre, per la questione (sempre più intricata) di borse e Rolex che si sarebbero “presi” a vicenda per ripicca. Ma cosa sta succedendo proprio adesso? Le ultime indiscrezioni non promettono pace immediata, e spunta anche il “come” Ilary Blasi sarebbe riuscita a riavere parte della sua costosissima collezione di borse di lusso (e non sarebbe merito di un gesto di distensione dell’ex marito)…

Totti-Blasi, che caos! Cosa sta succedendo proprio adesso…

Foto Instagram | @francescototti – Francesco Totti

Il caos che aleggia intorno alla narrazione della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi (che si era preannunciata tra i divorzi vip più eclatanti e costosi che le nostre cronache rosa ricordino) sta facendo andare in tilt le colonne del gossip.

Non c’è giorno in cui non emergano rumors e presunti scoop sugli ex coniugi, il primo ormai impegnato nella storia d’amore con la nuova compagna, Noemi Bocchi, la seconda accostata a un presunto nuovo fidanzato misterioso (un uomo sulla cui identità è sorto un vero e proprio giallo).

Ilary Blasi non avrebbe restituito all’ex capitano della Roma i suoi amatissimi orologi, dei Rolex dal valore importante che l’ex marito reclamerebbe senza sosta da quando – dice lui – lei li avrebbe prelevati dalla sua cassetta di sicurezza.

Pare inoltre che non sia vero il fatto che Totti abbia restituito le borsette extra lusso alla conduttrice: l’ex moglie le avrebbe trovate durante la “caccia” agli accessori nella casa romana in cui vivevano…

Ma c’è di più: se vi state chiedendo cosa sta succedendo ora nella soap Totti-Blasi in cui non c’è tregua, possiamo dirvi che secondo le ultime notizie l’avvocato dell’ex calciatore, Annamaria Bernardini de Pace, avrebbe “divorziato” dal suo cliente e non sarebbe più il suo legale nella causa che lo vede contro l’ex moglie. Il motivo sarebbe da ricercare anzitutto nel presunto rifiuto, da parte dell’ex numero 10 della Roma, di accettare l’accordo economico che l’avvocato matrimonialista aveva raggiunto con il collega della controparte.

Nel frattempo, mentre le onde di un mare sempre più in tempesta scompigliano il racconto dell’addio, Francesco Totti avrebbe già imboccato la strada di una convivenza con la nuova compagna. I due, a detta dei gossip, sarebbero felicissimi…