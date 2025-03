Sorprendi i bambini a merenda con una di queste torte facili e veloci

Come sorprendere i bambini con una merenda speciale? Prepara una di queste torte, farai un figurone!

Come stupire i bambini con una merenda speciale? Prepara una di queste torte e li renderai sicuramente felici. Potrai preparare la torta in anticipo e fargliela trovare pronta una volta che rientrano da scuola oppure prepararla insieme a loro durante il fine settimana.

Le tre torte che ti proponiamo qui sotto sono tutte facili da preparare. Gli ingredienti di cui hai bisogno probabilmente li hai già in casa, quindi non ti resta che mettere le mani in pasta e accendere il forno!

3 torte da preparare a merenda per i bambini

Se cerchi idee semplici e veloci, sei nel posto giusto. Qui troverai ben tre ricette con dosi esatte e procedimento da seguire passo dopo passo.

Se dovesse avanzare la torta, ti consigliamo di tagliarla a fette e congelarla! In questo modo potrai tirarla fuori la sera prima per una colazione sfiziosa e leggera.

Personalizza le torte qui sotto con gli ingredienti che preferisci: ad esempio, potresti aggiungere delle gocce di cioccolato, degli zuccherini colorate in superficie o della farina di cocco per rendere il dolce ancora più gustoso!

Torta di mele

Se vuoi andare sul sicuro, con la torta di mele farai un figurone. Preparala per una merenda gustosa o per una colazione sana e leggera, i bambini la apprezzeranno senza dubbio. Puoi anche arricchirla con della crema pasticcera, così da preparare una merenda ancora più invitante!

Ciambellone alle carote

Soffice, gustoso e facile da preparare: il ciambellone alle carote è una di quelle merende che i bambini vorranno fare tutte le settimane.

Il sapore ricorda molto la classica torta Camilla, in questo dolce però viene utilizzata la classica farina 00 e non la farina di mandorle, ingrediente fondamentale per la realizzazione della torta Camilla.

Ciambellone senza glutine

Se in casa ci sono persone celiache, quindi che non possono mangiare alimenti con il glutine, dovresti assolutamente provare la ricetta del ciambellone senza glutine.

Il procedimento è molto semplice, la farina da utilizzare è quella di riso e il resto degli ingredienti sono tutti facilmente reperibili nei supermercati.