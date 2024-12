Il ciambellone alle carote più soffice che io abbia mai preparato

La ricetta del ciambellone di carote è semplicissima. Scopri dosi e procedimento per un dolce soffice e goloso!

Con le carote si possono preparare tantissime ricette, non solo salate ma anche dolci. Infatti la torta di carote più famosa, conosciuta come torta Camilla o carrot cake, è proprio a base di carote e farina di mandorle, l’abbinamento vincente che ha permesso di ottenere uno dei dolci più buoni in assoluto nonostante la sua semplicità.

Oggi ti proponiamo la ricetta del ciambellone alle carote, un dolce da poter preparare per una colazione genuina e sostanziosa o per stupire i bambini a merenda dopo una giornata intensa di studio a scuola.

Ecco, quindi, gli ingredienti e il procedimento da seguire per un dolce sofficissimo e facile da fare!

Come preparare un ciambellone alle carote, la ricetta facile e veloce per tutta la famiglia

Se hai delle carote in dispensa e non sai come usarle, puoi farle diventare protagoniste di un ciambellone diverso dal solito dal sapore delicato.

Ingredienti

300 gr di carote crude

200 gr di farina 00

30 gr di fecola di patate

3 uova

100 ml di olio di semi

130 gr di zucchero di canna

1 bustina di lievito per dolci

1 arancia

1 pizzico di sale

zucchero a velo

Procedimento

Pulisci le carote con un pelapatate, poi lavale sotto l’acqua corrente e asciugale con uno strofinaccio. Grattugiale, quindi inseriscile in un mixer insieme all’olio di semi. Trita il tutto fino ad ottenere una crema densa e omogenea. In una ciotola unisci le uova e lo zucchero di canna, inizia a montare con una frusta elettrica per circa 2 – 3 minuti. Aggiungi il pizzico di sale e la crema di carote. Monta nuovamente con le fruste. Aggiungi la farina 00 e la fecola di patate un po’ alla volta, infine aggiungi la bustina di lievito per dolci. Continua a mescolare con la frusta elettrica utilizzando la minima potenza. A questo punto dovrai ottenere il succo di un’arancia, quindi aggiungilo al resto degli ingredienti e continua a mescolare. Prendi uno stampo per ciambellone, poi versa al suo interno l’impasto ottenuto. Livella per bene e inforna a 180 gradi per circa 45 minuti. Prima di tirare fuori dal forno effettua la prova stecchino. Lascia raffreddare e rimuovi dallo stampo, spolverizza sulla superficie un po’ di zucchero a velo e porta in tavola il tuo ciambellone di carote soffice e sfizioso! In alternativa puoi aggiungere sulla base del dolce una deliziosa glassa fatta in casa.

Non perdere la nostra raccolta di ricette light con le carote da preparare in tantissime occasioni diverse!