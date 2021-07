Che merenda dare ai nostri bambini quando vanno a scuola? Durante l’orario scolastico, i piccoli hanno la possibilità di fare una piccola pausa dai libri e avere un momento tutto loro di svago. Ovviamente, in questa pausa è prevista la famosa merenda, un break a metà mattina molto importante per spezzare la fame tra la colazione e il pranzo. Durante l’intervallo, una merenda sana e gustosa è tutto quello che ci vuole per riposare un po’ la mente e rinforzare il corpo con uno spuntino. Abbiamo raccolto per voi alcuni consigli per la merenda dei più piccoli di casa!

Merenda per la scuola confezionate, sì o no?

Mangiare sano fa bene a tutti, soprattutto ai più piccoli che in questi anni formano il loro corpo. Evitiamo, dunque, di dare loro merende confezionate: lo sappiamo, sono più comode, perché basta acquistarle ed ogni giorno sono pronte per essere inserite negli zaini dei bambini. Ma noi mamme dobbiamo pensare alla salute dei nostri figli e a lungo andare quei prodotti con tanti conservanti non possono che far male ai cuccioli di casa. Meglio optare, dunque, per qualcosa di fatto in casa o, almeno, di più salutare. Sicuramente non tutte le merende confezionate sono da scartare, in commercio è possibile trovare delle merendine con degli ingredienti ottimi e di qualità, l’importante è consumarle con moderazione. Quindi, quali sono i consigli per la merenda a scuola? Scopriamolo subito.

Consigli e idee per la merenda pomeridiana per i bambini

La frutta fresca viene sempre in nostro soccorso, perché rappresenta una spuntino perfetto dal punto di vista nutrizionale, che può essere assunto sempre e in ogni occasione. È anche comoda perché è già pronta: basterà dare una lavata e consegnarla ai bambini ancora integra se sono in grado di mangiare mele e affini a morsi, oppure proporla già sbucciata e tagliata a pezzettini. La banana è la frutta migliore, così come i mandarini, perché i piccoli possono sbucciarli da soli. Benissimo anche albicocche, fragole, oltre che le classiche mele e pere. È perfetta anche la frutta secca, che dà un apporto di energia notevole, ma purtroppo anche di calorie, quindi da evitare in caso di bambini in sovrappeso.

Un’altra idea decisamente più sana è un dolce fatto in casa, come la Torta Paradiso, il ciambellone marmorizzato, ma anche crostate e altri dolci che i bambini adorano mangiare in compagnia dei loro amichetti. Sono perfetti anche dei biscotti fatti in casa, d’altronde sul web potete trovare tantissime ricette facili e veloci di merende sane e gustose per i bambini.

Se i vostri piccoli, invece, amano il salato e non il dolce, potete comprare in panetterie i sandwich piccoli freschi da proporre ai bambini solamente con olio o con prosciutto e formaggio, ma anche con marmellata per unire salato e dolce. In alternativa, preparate il giorno prima in compagnia del vostro bimbo dei deliziosi taralli: potranno diventare la sua merenda del giorno dopo! Fatti in casa hanno sicuramente quel tocco in più. Non dimenticatevi, poi, di fornire ai bambini anche una bottiglietta d’acqua o un succo di frutta, perché durante la giornata a scuola potrebbe venir loro sete.

Un piccolo consiglio da inserire nella lista di cose da comprare per il ritorno a scuola dei nostri figli: un portamerenda, una scatolina metallica o di plastica, dove inserire lo spuntino, così da evitare disastri nello zaino!