Il dolce per celiaci che ti farà fare un figurone: è gluten free e piacerà a tutti

Ottenere un dolce fatto in caso per celiaci è semplicissimo. Prova questo ciambellone senza glutine e non potrai più farne a meno!

Stupire una persona celiaca con un dolce fatto in casa è più che possibile: basta saper sostituire gli ingredienti e cimentarsi nella preparazione di uno dei dolci più buoni e facili da realizzare! Di quale ricetta stiamo parlando? Ovviamente del ciambellone senza glutine!

Ideale per colazione, per merenda o come dessert della domenica, se hai in famiglia una persona che deve mangiare senza glutine, questa è la ricetta che fa al caso tuo.

Scopri gli ingredienti da utilizzare e il procedimento da seguire passo dopo passo per un risultato eccezionale.

Come preparare un buonissimo ciambellone senza glutine: la ricetta facile e veloce

Puoi arricchire il ciambellone senza glutine con le gocce di cioccolato o altri ingredienti a piacere. Per renderlo più saporito, sostituisci il latte con lo yogurt bianco magro!

Ingredienti

200 gr di farina di riso

70 gr di fecola di patate

100 ml di latte

3 uova

120 gr di zucchero

100 ml di olio di semi

1 bustina di lievito istantaneo

aroma a piacere

1 pizzico di sale

Procedimento

Per poter preparare il dolce senza glutine è importante partire dalle uova. Quindi montale con una frusta all’interno di una ciotola, poi aggiungi lo zucchero e continua a montare fino ad ottenere un composto spumoso. Ci impiegherai all’incirca 5 minuti. Aggiungi l’olio di semi a filo, continua con le fruste elettriche per qualche istante. Unisci il latte, sempre a filo, per poi iniziare a incorporare un po’ alla volta sia la farina di riso che la fecola di patate. A questo punto dovrai aggiungere la bustina di lievito istantaneo e il pizzico di sale, mescola ancora fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo privo di grumi. Aggiungi l’aroma a piacere, puoi usare sia la vaniglia che il limone. Andrà bene anche l’arancia, in questo caso ti consigliamo di sostituire 50 ml di latte con 50 ml di succo d’arancia! Prendi uno stampo per ciambelle, versa al suo interno l’impasto e inforna a 180 gradi per circa 40 minuti. Prima di tirare fuori dal forno effettua la prova stecchino! Lascia raffreddare il ciambellone senza glutine, poi rimuovilo dallo stampo. Il tuo ciambellone gluten free è pronto per essere servito! Puoi accompagnarlo con una confettura di frutta o una crema fatta in casa sempre senza glutine.

