La classe degli anni '20 invade la moda di oggi

La moda è arte, ma soprattutto si ispira all’arte. Per questo tra le tendenze moda più interessanti e accattivanti della primavera-estate troviamo i capi ispirati agli anni ’20.

Foto Instagram | @erdem

Dall’Art Déco all’Art Nouveau, i grandi designer di oggi prendono ispirazione per regalarci capi ultra femminili, fatti di pizzi, effetti vedo-non-vedo, paillettes luccicanti e tessuti cangianti e luminosi come quelli che arricchiscono i capi in raso o seta.

Foto Instagram | @gucci

I designer si ispirano agli anni ’20

E se i designer di moda hanno deciso di prendere ispirazione dall’Art Déco, chi siamo noi per dire di no? Un esempio? Alessandro Michele di Gucci, che ha dato vita alla nuova collezione Cosmogonie regalandoci capi onirici e femminili. In colori accesi e tessuti leggerissimi.

La primavera-estate 2022 Louis Vuitton non rinuncia a trasparenze e capi tempestati di cristalli, catapultandoci in un mondo di decadentismo che non vuole rinunciare allo stile. Soprattutto in questo periodo storico… I look delle celebrity ambassador del brand al Met Gala 2022 lo dimostrano!

Ma anche Erdem, Fendi, Richard Quinn, Philosophy di Lorenzo Serafini, Rodarte, Hermès non sembra in grado di resistere di fronte al fascino degli anni ’20. Da cosa lo riconosciamo? Dall’uso di accessori inusuali e di classe come i guanti lunghi fino al gomito, i cappelli con tesa larghissima, i maxi gioielli che arricchiscono ogni look.