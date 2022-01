Il 2022 inizia con un accessorio imperdibile, parola di Dua Lipa

È bastato un semplicissimo post su Instagram a farci tornare indietro nel tempo a velocità supersonica. Lo ha messo la popstar Dua Lipa e raffigura quello che sarà l’accessorio imperdibile del 2022, che arriva direttamente dal passato: lo scooby-doo!

Potevamo aspettarcelo solo da lei questo ritorno di fiamma per il simbolo indiscusso degli anni Duemila, d’altronde la cantante di origini kosovaro-albanesi sta riportando in auge passo dopo passo la moda di (ormai) vent’anni fa.

Il relax di Dua Lipa è un intreccio colorato con il passato

Mentre passa le vacanze probabilmente in un posto esotico, al caldo, Dua Lipa si diverte a creare un coloratissimo scooby-doo, l’accessorio che tutte (o almeno la generazione delle trenta-quarantenni di oggi) abbiamo amato da piccole, fatto di lacci di plastica colorati intrecciati per creare un braccialetto o un portachiavi.

Foto Instagram @dualipa

Questo è solo uno degli scatti che immortalano il relax della popstar che, tra tuffi in acqua e look super griffati, sfoggia una manicure che ci lascia senza parole ed è un inno agli anni Duemila: colori fluo e applicazioni strass in rilievo.

Insomma, non si sfugge al ritorno dei 2000 nemmeno per gli accessori e lo scooby-doo si prepara a calcare prepotentemente le scene dell’anno appena cominciato. Ma come sappiamo non è l’unico trend della moda di quegli anni a fare capolino. Make up pastello, strass e paillettes, minigonne e vita bassa: sarà un’estate 2022 o 2002?