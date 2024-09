Tatuaggi sulle dita, le idee che amerai senza dubbio per il tuo prossimo tattoo

I tatuaggi sulle dita sono disegni glam e femminili di grande tendenza! Simboli e scritte da dedicare a questa parte del corpo sono davvero tantissimi. Qual è il loro significato? Ecco alcune idee da copiare per il tuo prossimo tattoo!

Ognuno identificativo di un momento, un’occasione importante oppure un’emozione speciale, se vi piacciono i tatuaggi piccoli e delicati, quelli sulle dita sono perfetti. Scopriamo insieme quale è il significato dei tatuaggi sulle mani e dita e come scegliere quello giusto per te!

Tatuaggi sulle dita: i vari significati

Perché si decide di farsi tatuaggi sulle dita della mano? Prima di spiegarlo, bisogna segnalare quanto i piccoli tatuaggi sulle dita siano sempre più in voga. Come sempre il consiglio è quello di scegliere un disegno con il quale identificarsi o che rispecchi un evento significativo.

I tatuaggi sulle dita significato e idee da copiare – Pourfemme.it

Non a caso è spesso l’anulare il prescelto per tatuaggi da fare sulle dita. Ospitando di solito i gioielli preziosi, conferisce importanza e un significato profondo al tatuaggio. Tuttavia non è l’unico dito ad essere “preso di mira” dai tatuatori. C’è chi sceglie il mignolo o l’indice, ma anche – e sono sempre di più – chi osa occupando tutte le dita.

In casi come del genere si scrive una parola intera sfruttando tutte le dita. Cosa scrivere? Non esistono regole, ma nomi e date sono senza dubbio a portata…di mano. In tutti a casi, e prescindere dal significato dei tatuaggi sulle dita, i disegni devono essere particolarmente piccoli. Nessun dito è in grado di ospitare forme di grandi dimensioni.

Inoltre, cosa molto importante, c’è da considerare che con il tempo il disegno potrebbe sbiadire, infatti le dita solitamente vengono sconsigliate come zona del corpo in cui fare il tatuaggio!

Tatuaggi con scritte sulle dita

Cedere alla tentazione di tatuarsi è sempre più frequente, merito dei disegni assolutamente cool da imprimere sul corpo in maniera indelebile. Come per tutti gli altri tipi di tatuaggi, anche nel caso dei tattoo sulle dita è importante che dimensione e tipologia siano studiati con attenzione. Non solo in rapporto ai gusti personali, ma anche all’area che si vuole tatuare

Certamente sarà doloroso, perché in questa parte del corpo ci sono molte terminazioni nervose. Del resto, però, la sensazione scomparirà in breve tempo vista l’area ristretta da tatuare.

I disegni sulle dita sono tra i più femminili in assoluto perché molto piccoli, una versione che sicuramente mette al riparo dal rischio di stancarsi in poco tempo del tatuaggio.

Le scritte sono molto diffuse: non parliamo delle solite parole d’amore come “love” oppure “believe“. Se desiderate essere più originali, potete osare con espressioni divertenti come la scritta “shhh” che invita al silenzio.

“Carpe diem” è tra le scritte più apprezzate mentre i tatuaggi con nomi sono generalmente una scelta di coppia, richiesta da chi vuole rendere indelebile quello della persona amata.

Se volete qualche altra idea da cui trarre ispirazione, qui trovate tanti bellissimi esempi di tatuaggi con scritte.

Tatuaggi sulle dita con simboli

Una categoria che riscuote davvero molto interesse è quella dei tatuaggi sulle mani con simboli.

I più gettonati sono i tatuaggi a forma di diamante, di cuoricino, oppure di croce; seguono i tattoo per dita con rondini e con il simbolo dell’infinito. Anche le stelle, l’ancora, i fiori e i fiocchi, sia in versione stilizzata che colorati, sono soggetti perfetti per un tattoo sulle dita.

Per le donne più audaci, invece, ci sono tanti disegni decisamente originali: il rosario, il cupcake, la freccia, la mezza luna e la gabbietta per uccelli.