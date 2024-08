Ancora, il tattoo dal significato profondo

Il tatuaggio ancora per lei ha un significato profondo e toccante. Ecco perché potrebbe piacerti come prossimo tattoo!

Rappresenta stabilità, forza e sicurezza, l’ancora è uno dei tatuaggi più richiesti in assoluto da uomini e donne. Un simbolo che rappresenta sicuramente un porto sicuro, l’ancora infatti è l’oggetto che viene utilizzato ancora oggi per tenere ferma un’imbarcazione in un punto preciso grazie alla sua forza e stabilità.

Sulle braccia, sulle gambe, sulla schiena o sulle spalle, le zone in cui poter tatuare un’ancora sono infinite perché può essere disegnata in mille versioni differenti, dalla più piccola alla più grande. Utilizzata dai Romani, dai Greci e addirittura dai Fenici, ecco perché anche tu potresti avere il desiderio di tatuarti questo simbolo!

Tatuaggio ancora per lei, qual è il significato del simbolo

Dal classico tattoo black fine e sottile alla versione più grande colorata e decorata con tanti altri disegni, l’ancora è un tatuaggio ricco di significato.

Spesso viene fatto insieme ad una sorella, un fratello o un compagno importante di vita, questo perché l’ancora rappresenta anche fedeltà. Tra i vari significati del simbolo dell’ancora c’è anche il coraggio: i marinai degli anni Quaranta hanno iniziato a farsi i primi tattoo con l’ancora proprio per ricordarsi dell’impresa più audace che avevano appena percorso, ovvero attraversare l’Equatore o l’Oceano Atlantico.

L’ancora può rappresentare tanto altro, ecco perché spesso viene tatuata e ogni persona decide di associarli un significato diverso e personale. Anche chi sta vivendo un periodo buio ed è in cerca di qualcosa a cui aggrapparsi, potrebbe decidere di tatuarsi un’ancora. Il significato della speranza è sicuramente profondo, emozionante e intenso.

Proprio per questo, spesso, viene associata ad una frase o ad altri simboli, come una rondine o dei fiori ben precisi. C’è anche chi decide di associarla ad un significato religioso, l’ancora di salvezza si ricollega a Gesù, colui che ha salvato i cristiani grazie alla sua morte e resurrezione.

L’ancora, quindi, può avere tantissimi significati diversi, ogni persona può decidere di associargli il significato che desidera. Sicuramente è uno dei tatuaggi più richiesti, quindi è importante differenziarsi e ottenere un disegno originale e creativo. Personalizzare il disegno dell’ancora ti aiuterà a ottenere un tattoo che non ha nessun altro.

Se sei in cerca di idee, non perdere le foto dei tatuaggi con l’ancora per lei da cui poter prendere ispirazione!