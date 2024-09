Dove farsi il tatuaggio? La guida per scegliere la zona più adatta del corpo

Uno dei tuoi prossimi obiettivi è tatuarti una frase che ti ha sempre rappresentato o un simbolo che racchiude il significato di qualcosa per te molto importante, il dubbio però rimane sul dove farsi il tatuaggio e come scegliere la zona più adatta del corpo.

Le parti del corpo da tatuare son davvero tantissime, puoi decidere se farlo sul braccio, sulla gamba, sulla schiena o in parti ancora più nascoste come dietro l’orecchio oppure direttamente nella zona coperta dagli slip.

Ecco una guida in cui ti aiutiamo a scegliere la zona perfetta per il tuo tatuaggio, che sia esso piccolo o di dimensioni più grandi!

Come scegliere dove farsi il tatuaggio

Scegliere la zona del corpo in cui fare il tatuaggio è importante, questo perché ci sono alcune zone del corpo che potrebbero deformare il tattoo a lungo andare e renderlo più sbiadito in poco tempo.

Per evitare che il tatuaggio perda di colore è sicuramente fondamentale proteggerlo dai raggi solari, quindi una crema con protezione solare è da applicare ogni volta che viene esposto al sole, non solo al mare ma anche in città.

Per mantenere il tatuaggio quanto più intatto possibile, la zona più consigliata dal tatuatori è l’interno del braccio. L’avambraccio spesso non è sottoposto ai raggi del sole, di conseguenza il disegno o la frase scelta da tatuarsi ha la possibilità di rimanere quanto più sana e colorata per molto tempo.

L’interno del bicipite è una zona da prendere in considerazione se l’obiettivo è non far rovinare il tatuaggio in poco tempo. Inoltre, può diventare una zona abbastanza coperta grazie alle maniche della maglia anche nel periodo estivo.

Una zona che non tende a diventare più tesa nel corso degli anni è il punto in cui si trova la clavicola. Ideale per un piccolo tatuaggio, come l’ancora, oppure per una frase breve. L’addome è da evitare sia per una questione di cambiamento di peso che per una possibile gravidanza, se vuoi andare al sicuro punta più che altro alla schiena, ancora meglio la zona delle scapole.

La nuca rappresenta un’area del corpo molto elegante e raffinata, ideale per frasi scritte in verticale o per tatuaggi dal tratto sottile e romantico.

Sbiadiscono facilmente i tatuaggi fatti sulle mani, tra le dita o in altre zone del corpo, come piedi e tallone, che tendono a sfregare spesso con calzini e scarpe indossate ogni giorno. Il dolore, invece, può essere soggettivo. Solitamente, però, le zone più sensibili sono il petto, le mani, i piedi, le dita, il polso e i gomiti.