Il taglio di tendenza dell’inverno è il wavy bob, scopri a chi sta bene

Uno dei tagli senza tempo sempre molto richiesto da ragazze e donne di tutte le età è il wavy bob. Il caschetto mosso è un taglio di capelli ideale per ottenere una chioma voluminosa e movimentata, è facile da gestire e non è mai fuori moda, né nel periodo estivo né nei mesi più freddi.

Il taglio wavy bob, però, a chi sta bene? Ecco alcune informazioni su questo tipo di taglio se stai pensando di stravolgere il tuo look in arrivo delle feste natalizie!

Il taglio wavy bob è sempre più richiesto, a chi sta bene e come richiederlo al parrucchiere

A chi sta bene il caschetto? Che sia corto, medio, lungo o scalato, il wavy bob può adattarsi a qualsiasi forma del viso, l’importante è scegliere il giusto movimento da dare alla chioma in base alle proprie esigenze. Ovviamente sarà l’occhio esperto dell’hairstylist di fiducia a consigliare la tipologia di taglio su cui puntare per il cambio look.

Il caschetto si porta corto, medio o lungo, sia in versione para che scalata. Trattandosi di un taglio di capelli versatile può essere adatto a diverse forme del viso e tipologie di capelli.

Se stai pensando di stravolgere il tuo look e optare per uno dei tagli di capelli medi più in voga del momento, dovresti assolutamente prendere in considerazione il taglio wavy bob.

Per un caschetto mosso non bisogna necessariamente partire da un capello mosso o riccio, anche chi ha i capelli lisci può optare per questo tipo di taglio e realizzare una messa in piega mossa con spazzola e phon oppure piastra e ferro. L’importante è ottenere un mosso ondulato leggero così da sfoggiare un effetto spettinato naturale e non definito.

Il mosso può variare a seconda dei risultati che si desidera ottenere, esiste il wavy più leggero concentrato solo sulle punte o il mosso leggermente più definito che coinvolge le lunghezze.

Sicuramente ci si può sbizzarrire con questo taglio di capelli, è perfetto per chi desidera dare volume e movimento alla chioma specialmente se ha i capelli fini e sottili. A tal proposito, non perdere i nostri consigli su come rendere i capelli più corposi!

Anche il french bob, il caschetto con la frangetta, è uno dei tagli più richiesti del momento, ideale da sfoggiare sia liscio che mosso e sbarazzino. Se vuoi rimanere al passo con le tendenze e desideri una chioma alla moda, elegante e facile da gestire, il wavy bob è sicuramente il taglio di capelli che fa per te!