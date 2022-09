Capelli sottili e senza volume? Ecco i segreti per renderli più corposi

Di ritorno dalle vacanze una cosa balza subito agli occhi: i capelli risultano sfibrati, senza carattere e stressati. I capelli sottili, inoltre, sono apparentemente più facili da trattare rispetto a quelli corposi, che tendono ad incresparsi e gonfiarsi, ma presentano anch’essi delle problematiche. Fini e delicati, più sottili fino a 4 volte rispetto al diametro del capello medio, hanno fondamentalmente un grosso handicap: sono privi di volume.

Anche il taglio più alla moda, come il caschetto corto di Margherita Vicario, spiritoso e magari sfilatissimo, non riesce a valorizzare chiome appiattite e mosce. Che fare? Vediamo tutte le accortezze da utilizzare per avere capelli al top e voluminosi!

Capelli sottili, come curarli

La cura per capelli sottili e delicati è fondamentale, e passa attraverso la scelta di prodotti detergenti adeguati. Innanzi tutto, per volumizzare la chioma è perfettamente inutile utilizzare lacche o gel aggressivi, perché si finisce per ottenere un ulteriore indebolimento del capello stesso.

Molto meglio capire come prendersi cura dei capelli e acquistare shampoo e balsamo specifici per capelli fini. Il nostro consiglio è quello di recarvi in farmacia o nelle erboristerie, dove potrete trovare sicuramente il prodotto che fa per voi, che sia delicato e ristrutturante. Le maschere e i balsami ricchi contengono delle sostanze in grado di avvolgere e nutrire il fusto, proteggendolo e mantenendone la forma.

L’unico accorgimento, è quello di applicarlo dalla metà della lunghezza fino alle punte, evitando le radici. In questo modo non avrete la sensazione di “ungere” la cute.

Capelli sottili: l’hair-styling

Passiamo all’hair-styling: per ottenere un effetto super senza dovervi rivolgere al vostro parrucchiere di fiducia, potete utilizzare un buon arricciacapelli, oppure optare per i classici bigodini, quelli belli grandi dei film anni sessanta. Di sicuro abbandonate l’idea di farvi delle treccine afro, il male assoluto per i capelli sottili!

Anche la cotonatura può risultare vincente, ma solo se saputa fare alla perfezione. Vi conferirà un bel look anni ottanta (se la farete modello “selvaggio” o chioma leonina) o anni sessanta se più “strutturata” e ben fermata con la lacca. Questo tipo di acconciatura, però, stressa moltissimo i capelli, quindi meglio sfoggiarla solo in occasioni speciali.

Naomi Watts – Foto Instagram @naomiwatts

Attenzione, poi, a tinture come il balayage ciliegia fatte troppo frequentemente per lo stesso motivo, e a maggior ragione se avete già sottoposto la chioma a trattamenti chimici come la permanente.

Capelli sottili: i tagli giusti

Concludiamo parlando del taglio per capelli sottili. Questo tipo di chioma sopporta benissimo i tagli sbarazzini come il caschetto corto di Naomi Watts, oppure con frangetta asimmetrica. Meglio evitare di lasciarli crescere troppo, anche perché la loro sottigliezza li porta ad annodarsi facilmente, con conseguente difficoltà per districarli.

Via libera ai tagli medi scalati e ai colpi di sole, che movimenteranno la chioma dando l’impressione di un maggior volume. In spiaggia, poi, procuratevi dei prodotti non oleosi che li proteggano dai raggi UV. Insomma, basta poco, per avere una testa sana e sempre a posto!

I prodotti migliori per capelli sottili

Per restituire forza e nutrizione alle chiome sottili dopo le vacanze non c’è niente di meglio che un kit rinforzante e un boost di energia liquida.

Foto Pantene | Capelli sottili e senza volume

La collezione PRO-V MIRACLES di Pantene è il trattamento ideale per restituire forza e bellezza. Le 4 linee – MORBIDI&SETOSI, SPESSI&LUMINOSI, ADDIO CRESPO e FORTI&LUNGHI – hanno alla base della formula il potere della scienza Pro-V arricchito da Biotina, conosciuta come vitamina B7.

Foto Stanartist | Capelli sottili e senza volume

Anche il Kit rinforza capelli di Stanartist è particolarmente efficace grazie alle molecole di Tricostrong CPX® e Tricofactor Growth CPX®, nate dalla ricerca scientifica Stanartis in grado di contrastare la caduta dei capelli, rendendoli più folti, sani e forti.