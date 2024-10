Torna tra le tendenze dell’autunno inverno il taglio di capelli corto con ciuffo lungo

Uno dei tagli più ribelli ma allo stesso tempo eleganti e raffinati è senza dubbio il taglio di capelli corto con ciuffo lungo. Ideale su tonalità chiare o comunque sfumate, il taglio di capelli corto ti permette di ottenere una messa in piega nel giro di poco e di gestire i capelli comodamente anche da casa.

Il taglio corto con il ciuffo lungo, però, va asciugato in un determinato modo, altrimenti il rischio è quello di ottenere una chioma per nulla voluminosa e piatta.

Ecco, quindi, cosa consigliano gli hairstylist per chi desidera osare con questo look di tendenza!

Taglio corto con ciuffo lungo, a chi sta bene e come ottenerlo

Il taglio di capelli corto con ciuffo lungo può essere realizzato in tantissimi modi diversi. Puoi optare per un bob molto corto e scegliere un ciuffo laterale piuttosto che una frangia corta e para, oppure osare con un pixie cut sbarazzino e sempre di tendenza.

Il pixie cut è uno dei tagli migliori per chi desidera osare con un ciuffo lungo dall’animo vivace, ma a chi sta bene il ciuffo lungo? Non temere, perché il ciuffo può essere realizzato in tantissimi modi diversi a seconda dei lineamenti del viso e dell’effetto finale desiderato.

Il ciuffo lungo può snellire un viso tondo così come addolcire i lineamenti del viso più marcati, il taglio corto inoltre può donare volume alla chioma rendendola molto più chic e alla moda.

Oltre a optare per un ciuffo laterale classico, potresti azzardare con un ciuffo spettinato per un look più informale. Ideale su capelli mossi corti, otterrai così un effetto di tendenza che non ti lascerà passare inosservata.

Un altro dei tagli di tendenza da prendere in considerazione se il tuo obiettivo è quello di osare con un ciuffo laterale è il taglio shaggy. Scelto da celebrità e influencer, è un taglio scalato in stile anni Settanta sempre più richiesto nei saloni dei parrucchieri.

Come asciugare il ciuffo lungo a casa? Innanzitutto è importante avere con sé una spazzola rotonda, quindi arrotola il ciuffo e asciugalo in questo modo: posiziona la spazzola in orizzontale, arrotola il ciuffo e con il getto d’aria effettua un movimento che parte dal basso verso l’alto in direzione della nuca. Quindi dovrai asciugare il ciuffo tirandolo all’indietro.

In alternativa puoi mettere la spazzola in verticale, arrotolare il ciuffo e asciugarlo in direzione opposta! Sbizzarrisciti con le varie tecniche di messa in piega del ciuffo laterale, così da capire come preferisci sfoggiare il tuo nuovo look.