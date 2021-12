Stress da feste: consigli di bellezza (e sopravvivenza)

Ecco una serie di consigli di bellezza per trascorrere il periodo delle feste mantenendo la cura di pelle, occhi e labbra. Una piccola guida per sopravvivere allo stress, agli eccessi a tavola, al freddo e all’hangover!

Per festeggiare in allegria la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo siamo pronte a bere un bicchierino in più, a mangiare come se non ci fosse un domani, a fare tardissimo, magari stando anche ore e ore al freddo della notte. Insomma a stressarci! Allora ecco che potrebbe aiutarvi seguire alcuni preziosi consigli di bellezza per affrontare al meglio le feste!

Ovviamente quello che dovete fare come prima cosa è idratare la pelle con un’ottima crema per il viso a base di vitamina E e C, ma prima procedete a uno scrub delicato e purificante. Per alleviare lo stress, ma anche nausea e mal di testa usate degli spray naturali agli oli essenziali come la lavanda.

Attenzione a parte e cure specifiche vanno riservate al contorno occhi, che in condizioni di stress è quello che mostra visibilmente la stanchezza e le imperfezioni. Provate una di queste maschere contorno occhi per correre ai ripari! Infine ricordate di idratare tutto il corpo bevendo tanta acqua lontano dai pasti.