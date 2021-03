L’inverno sta lentamente lasciando spazio alla primavera. Le giornate sono più lunghe e calde e, “complici” le restrizioni imposte per contenere Covid-19, passiamo ancora tanto tempo in casa. Ma questo non deve essere un motivo per abbattersi, anzi. Perché vuole anche dire che abbiamo più tempo per dedicarci al nostro corpo, tra workout e sedute di skincare. Infatti, con la fine dell’inverno è importantissimo prendersi cura della propria pelle, in particolare di quella del viso.

Infatti, durante l’inverno, la pelle a contatto con l’aria fredda, tende a seccarsi, risultato meno nutrita. Questo perché viene prodotto meno collagene e, di conseguenza, la pelle del viso tende ad essere meno elastica, ma più arrosata e secca. Ecco perché bisogna nutriarla costantemente con creme specifiche.

Creme per il viso: tante proposte per prendersi cura della pelle secca

È molto importante dedicare grande attenzione alla pelle del viso in vista della primavera e dell’estate. Bisogna, inoltre, scegliere delle creme adeguate con formule che siano allo stesso tempo ricche di sostanze nutritive e con un effetto detox. Ecco quindi le nostre proposte.

Timely, crema viso con latte di capra

Questa crema per il viso di Timely, disponibile su Amazon, idrata e rigenera la pelle. Ha una consistenza leggera ed è di facile assorbimento. Inoltre, le proteine del latte di capra e la vitamina E aiutano a rilassare e nutrire la pelle del viso, per un effetto morbido e levigato.

Foto Amazon | Timely, crema viso idratante con latte di capra, proteine del latte e vitamina E

Cetaphil, per pelle secca e sensibile

La crema di Cetaphil promette una lunga ed efficace idratazione della pelle, perché diminuisce la perdita di acqua e ripristina il corretto film idrolipidico cutaneo. Inoltre, questa crema è indicata per re-idratare la pelle danneggiata e ha un’azione immediata già dalle prime applicazioni.

Foto Amazon | Cetaphil, Crema Idratante per Pelle Secca e Sensibile

Trattamento HydraGenius di L’Oreal Paris

Il trattamento proposto da L’Oreal Paris, disponibile su Amazon, penetra rapidamente nella pelle del viso e aiuta diffondere l’idratazione in profondità. Questo prodotto, infatti, è indicato per pelli secche e sensibili ed è facilissimo da applicare.

Foto Amazon | L’Oréal Paris Trattamenti HydraGenius Crema Viso Idratante Liquido Giorno

Ultra Facial Cream di Kielhs

Dalla consistenza leggera e a lunga efficacia, questa crema proposta da Khiels è perfetta per la pelle del viso secca perché aiuta a mantenere l’idratazione e lascia la pelle luminosa e morbida. Inoltre, garantisce idratazione e protezione anche nelle condizioni climatiche più ostiche.

Foto Douglas | Ultra Facial Cream Crema Viso

Weleda Skin Food

Questa crema, disponibile su Zalando, è adatta a tutti coloro che hanno una pelle secca, ruvida e screpolata. La sua efficacia è data dagli estratti di fiori di viola del pensiero, camomilla e calendula, che donano un naturale effetto lenitivo sulla pelle. La crema di Weleda è perfetta per tutti coloro che desiderano una pelle liscia e morbida. Inoltre, garantisce il riequilibrio della struttura cutanea e può essere applicata anche in altre aree del corpo.