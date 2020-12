La scienza ormai sembra aver superato i limiti del sovrannaturale: dopo le maschere a led che ci fanno sembrare delle astronaute, ci sono anche quelle a base di minerali che si spostano con un magnete. Ecco cosa sono le maschere magnetiche e come si usano.

Foto Efory cosmetics – Vip Mask Magnetica Maschera magnetica

Perché le maschere magnetiche sono nere?

Come detto, la scienza ha fatto passi da gigante in tutti i campi della vita, ma nel settore beauty questo ha prodotto delle vere stranezze: le maschere magnetiche, già di per sé strane per la loro applicazione, infatti sono anche nere. Perché? Niente a che fare con i colorati, il segreto sta tutto in tormalina e silicio, due polveri minerali molto utilizzate nei trattamenti purificanti e anti age.

Foto Efory cosmetics

Il fattore wow: la calamita

C’è poi il fattore sensazionale delle maschere magnetiche: la rimozione grazie ad una calamita. Se il colore nero è dato da elementi quali carbone e argilla, dall’azione super purificante, la calamita agisce sulle le particelle metalliche presenti nella maschera, che si “portano dietro” le particelle più grosse.

Pelle liscia e luminosa

Una volta eliminate tutte le tracce della maschera magnetica, potremo continuare a sorprenderci: la pelle risulterà liscia e turgida, molto luminosa, senza impurità, tutto questo grazie alla stimolazione dell’epidermide, tramite l’afflusso di sangue sul derma.

Per quanto sorprendenti ed efficaci siano, inoltre, le maschere magnetiche sono un trattamento davvero alla portata di tutti: il risultato è quello di un trattamento professionale, per una cifra modesta, e che ci regalerà anche un momento di divertimento.

Foto Dr. Brandt Magnetight – Maschera viso magnetica

Ma ci sono solo le maschere magnetiche? No!

Se fino a qui non siete ancora sufficientemente sorprese, vorrete forse scoprire un altro segreto: le maschere non sono le uniche a poter essere magnetiche, esistono anche le creme. In questo caso però le formule magnetizzate delle preparazioni sono create per catturare le particelle d’acqua, rendendo le creme super idratanti (e ovviamente quasi del tutto prive di sostanze ferrose).