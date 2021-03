Esercizi per dimagrire le braccia, tonificare e rafforzare

Incorniciano il corpo e sono fondamentali per definire la silhouette. Le braccia sono troppo spesso poco considerate quando si pensa ad azioni di dimagrimento localizzato, invece per molte donne il tono muscolare rilassato delle braccia e l’antiestetico effetto molle sono un vero problema.

Per ottenere delle braccia toniche e scolpite si possono praticare degli esercizi mirati per rafforzare le braccia anche con l’aiuto di strumenti. Ma partiamo dall’origine del problema e cerchiamo di capire qual è la causa del rilassamento muscolare delle braccia.

Braccia grosse nelle donne: cause e rimedi

La perdita di tono muscolare nelle braccia e il conseguente effetto molle possono essere il risultato di una perdita di peso troppo veloce, magari frutto di una dieta rapida che non è stata associata ad un corretto esercizio fisico, mirato al mantenimento della muscolatura.

Foto CATHY PHAM | Unsplash

Con un piano di esercizi per dimagrire le braccia si potranno ottenere buoni risultati, ma ci vorrà tempo e costanza.

Se invece il problema delle braccia non è del tono molle ma delle braccia grosse a causa di un peso eccessivo di tutto il corpo, allora sarà necessario procedere associando una dieta equilibrata ad un corretto piano di ginnastica per dimagrire, all’interno del quale inserire anche degli esercizi per le braccia.

Abbiamo raccolto una serie di esercizi per dimagrire le braccia in un articolo dedicato, dove trovare sequenze ed esercizi in cui tricipiti e quadricipiti sono protagonisti.

Sicuramente ci sono molti esercizi per dimagrire da fare in casa senza strumenti, ma si possono usare dei pesi, degli elastici e altri strumenti dedicati per aiutare a tonificare le braccia. Associati agli esercizi non è meno importante il lavoro di stretching delle braccia, esercizi utili all’allungamento dei muscoli delle braccia e delle spalle.

Foto Morgan Petroski su Unsplash

Quali esercizi fare per tonificare le braccia

La corsa, il nuoto e la danza sono degli sport che aiutano a rassodare e rinforzare le braccia e le spalle e tutta la serie di esercizi cardio per dimagrire sono molto validi per dimagrire le braccia. Infine, con delle creme rassodanti si potrà dare un aiuto importante per mantenere elastica la pelle.