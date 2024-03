Sopracciglia con peli bianche? I rimedi più efficaci per colorarle

Cosa fare in caso di sopracciglia bianche? Ecco alcuni rimedi per coprirle e colorarle in maniera semplice e veloce!

Prendersi cura del proprio viso significa anche trattare le sopracciglia con le giuste accortezze. Trovare la giusta forma delle sopracciglia non è sempre così semplice, sicuramente il modo migliore per evitare danni è quello di affidarsi ad un professionista del settore il quale ti saprà indicare la forma migliore adatta al tuo volto. Se vuoi farle da sola, non perdere la guida su come farsi le sopracciglia a casa.

Potresti aver iniziato a notare dei peli bianchi sulle tue sopracciglia, questo potrebbe essere a causa di un invecchiamento anche precoce in base all’età che hai. Le sopracciglia bianche, però, potrebbero anche essere un campanello di allarme, quindi sarebbe sempre meglio sentire il parere di un medico quanto prima. Se hai intenzione di coprirle esistono alcuni rimedi anche fai da te a cui ricorrere. Ecco cosa devi fare per coprire i peli bianchi delle sopracciglia!

Come tingere le sopracciglia bianche

Le sopracciglia bianche possono essere trattate in diversi modi. Prima di tutto la soluzione più consigliata e anche quella più duratura è il tatuaggio semipermanente, ad esempio potresti prendere in considerazione il microblading non solo per coprire il bianco ma anche per infoltirle e renderle più belle.

Se non hai intenzione di ricorrere alla tecnica della dermopigmentazione, potresti provare questo trucco infallibile per infoltire e colorare le sopracciglia: la tecnica dell’ombretto. Ti basterà scegliere dalla tua palette un ombretto scuro e intenso dalla nuance simile alle tue sopracciglia, dopodiché con l’aiuto di un pennello andrai ad applicarlo sulle sopracciglia in modo grossolano.

Sicuramente è un modo per coprirle in maniera più intensa e ottenere un effetto microblading anche se di brevissima durata, non dimenticare di fissare il make up con un prodotto fissante. In alternativa all’ombretto potresti optare per un mascara colorato per sopracciglia, solitamente va applicato durante il make up.

Se sei alla ricerca di qualcosa di più duraturo fai da te, puoi tranquillamente applicare l’henné o la tinta sulla tue sopracciglia e lasciarla agire solo qualche minuto. Un altro rimedio molto efficace è la laminazione sopracciglia, una tecnica che ti permette di coprire i peli bianchi e di rinforzare allo stesso tempo il pelo grazie alla cheratina utilizzata per il trattamento. Con questi rimedi i peli delle sopracciglia bianchi non saranno più un problema!