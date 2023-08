Sopracciglia rade, il trucco infallibile per infoltirle senza ricorrere al microblading

Avete le sopracciglia poco folte? Oggi vi sveliamo un trucco infallibile per infoltire le vostre sopracciglia in modo semplice e veloce!

Il viso si sa è fondamentale, le sopracciglia ci danno sguardo e sono il nostro bigliettino da visita, per chi ha le sopracciglia poco folte ogni giorno deve ripassare la matita al fine di renderle piene, questo comporta un processo abbastanza lungo che richiede il passare della matita pelo per pelo e prendere la giusta simmetria a volte diventa difficile, ma nel momento in cui si ha poco tempo a disposizione come si fa?

Per chi non vuole ricorrere al famoso microblading, oggi vi sveliamo un trucco che potete adottare, veloce semplice e che non vi farà perdere molto tempo, ma prima vediamo qual è la tendenza che il 2023 ha portato in merito alla moda delle sopracciglia: le sopracciglia “dall’effetto piuma” come le porta anche la stessa Chiara Ferragni sono ormai la tendenza di questo 2023, sopracciglia che sembrano quasi delle piume quest’ultime vengono pettinate verso l’alto e poi “sigillate” così con del gel o della cera utilizzando un finish opaco.

Un trucco per rendere le vostre sopracciglia più folte senza microblading, semplice e veloce

In generale chi ridisegna le proprie sopracciglia utilizza la famosa matita creata per queste ultime, ma per fare ciò ci vuole tempo proprio per questo è stato elaborato un metodo da parte dell’influenzer its.melosa che su tik tok ci mostra dei tutorial davvero straordinari e semplici da adottare per gli amanti e non del trucco.

L’influencer ci svela il suo segreto, per avere delle sopracciglia effetto microblading senza ricorrere ad esso vi basterà utilizzare una palette contenete i vostri colori naturali: la ragazza attinge un pennello sull’ombretto che maggiormente si avvicina al suo colore per poi applicarlo direttamente sulle sopracciglia in modo grossolano andando a colorare tutte quelle zone dove le sopracciglia sono meno presenti, prende poi con un cotton fioc rimuove l’ombretto in eccesso e in fine sempre con un pennello ma questa volta piatto, ci applica sopra del correttore e lo passa sui contorni in modo da rimuovere maggiormente l’ombretto in eccesso.

Il finale è davvero un effetto wow! la tempistica inoltre è davvero ridotta al minimo e vi è anche un risparmio economico. In questo modo potete dire addio per sempre alla matita per le sopracciglia che vi fa perdere tempo nel ripassarla pelo per pelo e farvi diventare delle geometra!