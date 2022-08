Ecco svelati tutti i segreti di bellezza di Sofia Vergara

C’è chi, alla vista di Sofia Vergara nei panni della bellissima Gloria Delgado-Pritchett in “Modern Family” ne è rimasto affascinato, e chi mente. Per l’attrice colombiana il tempo sembra non passare mai: nulla pare poter scalfire il suo fascino esotico, tanto intenso anche grazie alla buona dose di amor proprio che la stessa ha ammesso -fortunatamente- di avere.

Un essenziale asso nella manica, quest’ultimo, che presuppone una grande auto-conoscenza, elemento che permette alla donna di sapersi inevitabilmente valorizzare al meglio. Ma quali sono i segreti che si celano dietro alla sua bellezza prorompente? Scopriamoli subito!

La premessa doverosa è che alla base di tutto vi sia uno stile di vita sano ed attivo: nonostante Sofia Vergara abbia ammesso di non essere particolarmente appassionata allo sport, il suo fisico scultoreo è comunque frutto di dedizione e fatica: oltre ad attività cardio e sollevamento pesi, la bella colombiana pratica nuoto, yoga e danza. Del resto, niente male per un soggetto poco sportivo!

Il make-up di Sofia Vergara

Sofia Vergara – Foto Instagram @sofiavergarafanatic

Qualcuno non manca di sottolineare quanto l’attrice ricordi una grande icona di bellezza italiana: Sophia Loren. Come negarlo! La stessa Sofia Vergara ne è pienamente cosciente, tanto da considerarla sua musa ispiratrice.

In quanto a make-up, infatti, ha confessato di non saperne uscire di casa sprovvista, a patto che il trucco sia costituito da almeno un velo di blush sulle gote. Il mascara è per lei un assoluto must-have date le sue bionde ciglia, sempre accompagnato da eyeliner ed ombretti caldi tendenti al tono del caramello, così come onnipresente è il rossetto. La skincare routine? Fondamentale.

Sofia Vergara e la sua chioma super shiny

Sofia Vergara – Foto Instagram @sofiavergara

Ma la vera domanda che tutti si pongono è: come fa Sofia Vergara ad avere una chioma così luminosa? Ebbene, l’attrice pare aver voluto dissipare ogni dubbio, affermando di prediligere shampoo estremamente delicati e di ricorrere con costanza all’uso di un buon balsamo idratante per mantenere capelli forti e lucenti.