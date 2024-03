L’effetto metallizzato è tornato, le sneaker della primavera sono proprio loro

Le scarpe più belle su cui puntare si fanno notare, ecco perché anche tu dovresti aggiungere al tuo guardaroba un paio di sneaker metallizzate!

Tra le scarpe di tendenza per questa primavera estate 2024 non passano inosservate le sneaker metallizzate. Per dare quel tocco di luce in più all’outfit primaverile, le sneaker possono giocare un ruolo veramente importante.

Dal total white ai colori più neutri fino ad arrivare all’effetto metallizzato, se in oro e in argento possono anche dare quel tocco vintage in più al look. Tra i colori di tendenza il rosa è uno dei più richiesti, i brand e le aziende di moda propongono il modello di scarpa con effetto metallizzato completamente silver con qualche dettaglio in contrasto.

Ecco quali sono i modelli di sneaker metallizzata più in voga della calda stagione!

Le sneaker metallizzate più belle da avere

La nuance su cui puntare maggiormente per rendere il tuo look primaverile ancora più al passo con la moda è l’argento. Se non ami l’effetto su tutta la scarpa, puoi sempre optare per le sneaker con dettagli metallizzati combinate, un mix di colori vivaci che donano luce all’outfit.

Lo stile running torna tra le tendenze del momento, le sneaker in questa versione più sporty chic sono perfette da indossare per un look Athleisure. Puoi indossarle sotto qualsiasi tipo di pantalone: se abbinate ad un pantalone della tuta otterrai un look più sportivo da giorno, mentre su un semplice jeans dal taglio dritto, i famosi straight jeans di tendenza per la bella stagione, renderanno il tuo look da giorno più raffinato.

Per un look più classico e casual, quindi meno sportivo, potresti optare per le scarpe alte in stile Converse. La finitura metallizzata metterà in risalto il logo e la suola in gomma della sneaker. Indossale sotto mini dress o gonne midi plissettate o in denim, perfette anche con i leggings o con un pantalone a palazzo.

Chi ama il minimal e preferisce la semplicità, potrebbe prendere in considerazione le scarpe basse con fodera in pelle traforata. Il contrasto del bianco con l’argento renderà la scarpa molto più raffinata perfetta da indossare all day long. Puoi indossare la scarpa bassa in ogni occasione, dall’ufficio all’aperitivo con le amiche. Sfoggiale con un look monocolore composto da pantalone paperbag, t-shirt bianca e blazer oversize. Concludi con un marsupio a tracolla e il look sarà incredibile!