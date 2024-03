Cos’è e lo stile Athleisure e perché te ne potresti innamorare subito

Cos’è lo stile Athleisure e perché sta spopolando sempre di più nel mondo della moda? Ecco il significato e i capi d’abbigliamento da indossare!

Anche tu potresti innamorarti dello stile Athleisure, molto probabilmente è già un tipo di stile che segui senza sapere che esiste un nome per identificarlo. Il mix ideale per chi ama lo stile ma non può rinunciare al comfort, è in perfetto mood sporty chic e si adatta a tutte le età.

Indossare tute, pantaloni comodi e larghi, felpe e tutto ciò che concerne il mondo sportivo è diventato sempre più cool. Sneakers comode e pratiche, total white o colorate, non sono capi d’abbigliamento da prendere in considerazione solo in una giornata dedicata al fitness, lo stile Athleisure ti permette di riadattare il look sportivo nel quotidiano.

Quali sono i capi d’abbigliamento su cui puntare? Ecco come rendere lo stile Athleisure protagonista dei tuoi look quotidiani!

Lo stile Athleisure, il significato e i capi da indossare

Versatili e pratici, sfoggiare i capi d’abbigliamento appartenenti a questo tipo di stile non potrà che farti sentire sempre comoda e al passo con la moda.

Prima di scoprire quali sono i capi d’abbigliamento must have del momento è doveroso approfondire il significato del nome Athleisure. Il nome nasce dalla fusione di due vocaboli inglese, ovvero athletic, quindi atletico, sportivo, e leisure, ovvero tempo libero, relax.

Il tipo di abbigliamento dello stile Athleisure, quindi, non è studiato per fare sport, ma per essere indossato tutti i giorni come look casual e confortevole, senza però rinunciare alla moda.

Tra i capi d’abbigliamento must have impossibile non citare il leggings: l’indumento che solitamente viene suggerito per attività di palestra o sportive, da diverso tempo è diventato un must di tutte le stagioni da indossare come look da giorno.

In alternativa al leggings è sempre possibile indossare un pantalone della tuta a vita alta, anche a palazzo per uno stile più chic. La t-shirt da indossare può essere il più semplice possibile, privilegia il modello crop top per un look più fresco e giovanile.

Immancabile la felpa, puoi optare per un modello oversize, purché abbia il cappuccio. Inoltre puoi indossarle tranquillamente sopra un jeans, quindi diventa un capo d’abbigliamento super versatile.

Essendo un look abbastanza semplice, puoi sbizzarrirti con la scelta delle sneakers: opta per i modelli più alla moda, comodi e da indossare sotto qualsiasi pantalone, diventeranno senza ombra di dubbio le tue scarpe preferite!

Per concludere non devono mancare due accessori: il cappello con la visiera e un marsupio piccolo da indossare a tracolla!