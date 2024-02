Direttamente dalle sfilate di moda le 5 scarpe più in voga per la primavera estate 2024

Le scarpe più in voga della primavera estate 2024 le abbiamo viste sulle passerelle delle Fashion Week. Ecco 5 tendenze che potrebbero interessarti!

Dalle scarpe comode e chiuse per passeggiare in famiglia o in compagnia delle amiche ai sandali più eleganti con dettagli vistosi, le scarpe di tendenza più in voga per la primavera estate mettono d’accordo tutti gli stili. Eleganti e minimal ma anche eccentriche e colorate, sarà impossibile non trovare il modello di scarpa perfetto che più si avvicina al tuo modo di vestire.

Le scarpe che andranno di moda nella primavera – estate 2024

I colori chiari sembrano prevalere rispetto ad altri, ma le tendenze hanno lasciato spazio al tanto amato total black da sfoggiare anche nelle giornate più calde. La regola dei look primaverili estivi? La comodità non deve mai mancare! Ecco quali sono le scarpe che amerai sin da subito.

Sneaker total white

Firmate e total white, le sneaker di tendenza per la primavera estate sono minimal. Un must have nel guardaroba per sfoggiare look casual o per dare quel tocco di stile sporty chic al proprio abbigliamento primaverile estivo. Basse e comode, le sneaker bianche sono senza ombra di dubbio protagoniste della prossima stagione.

Tuffo nel passato con le slip mules

Tra le scarpe più belle e in voga della calda stagione ci sono le slip mules, un ritorno al passato con le scarpe minimaliste indossate in qualsiasi occasione. Basse ed eleganti, per chi non ama i tacchi alti ma desidera comunque sfoggiare un look raffinato, le slip mules sono le scarpe perfette. Con suole solide e colorate, sfoggia le tue slip mules sotto un abito mini o midi o un pantalone a zampa e il risultato dell’outfit finale sarà super trendy.

Il ritorno delle bow

Maxi fiocchi e dettagli ben in vista, le scarpe bow sono protagoniste della primavera estate 2024. Se fino ad ora le hai ignorate, per quest’anno non potrai farne a meno: le bow sono le scarpe, con o senza tacco, che adorerai sfoggiare sotto ogni tipo di outfit. Opta per il total black con maxi fiocchi e dettagli in argento, altrimenti punta su colori più sobri come un beige o un dorato più intenso.

Cinturino maxi per i tuoi sandali

Rimanendo sempre in tema sandali, ritornano i modelli con il cinturino, questa volta però in versione maxi. Definito il cinturino cuff per la chiusura simile al bracciale, durante la Fashion Week le maison hanno optato per questo tipo di calzatura elegante e sofisticata da indossare sotto abiti, pantaloni o shorts in denim. Il total black è la nuance su cui puntare per la calda stagione, i cinturini arricchiti da dettagli argentati e glitterati potrebbero tornare nuovamente di moda.

Il design T-bar si fa sempre più elegante

Le case di moda hanno deciso di rivoluzionare un modello di calzatura che sembrava essere passato di moda, le scarpe t-bar li troviamo in versione più elegante e raffinata. Dalle décolleté per un look più raffinato al sandalo colorato da indossare a lavoro o sotto abiti più casual, il cinturino renderà la scarpa protagonista assoluta dell’intero outfit. Provale sotto un abito peach fuzz e il risultato sarà strabiliante.