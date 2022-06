Skittles manicure: le summer vibes di cui hai bisogno per le tue unghie

Qual è la nail art più golosa dell’estate? Ovviamente la Skittles manicure, ossia il recente trend unghie che prende ispirazione dalle omonime, famosissime caramelle alla frutta dai colori vivaci. E non solo è la più golosa, ma detiene l’assoluto primato in fatto di summer vibes tra la miriade di tendenze unghie gel a disposizione.

Un valido motivo per amarla? Oltre a veicolare e sprigionare allegria alla sola vista, questo stile super cool da adottare risolve inoltre ogni dubbio in merito a quali tonalità scegliere: maggiore sarà il numero di colori selezionati, migliore sarà la riuscita finale, non ci sono limiti!

L’unico problema rimane ora dunque l’imbarazzo della scelta, ma eccoci prontamente arrivare in vostro aiuto: abbiamo selezionato per voi una raccolta con le idee più originali per sfoggiare una Skittles manicure coi fiocchi.

Skittle manicure classica

Per autentici conservatori, nonché amanti dell’originale, ecco la classica nail art nella sua versione ufficiale: vivace, coloratissima e super pop. Se in gel o semipermanente o smalto poco importa, la regola è sempre la stessa.

Skittle manicure versione pastello

Colore sì, ma senza eccedere: eccone una versione più delicata, dominata da deliziosi colori pastello. Decisamente più tenue e portabile, ma egualmente d’effetto.

Skittles manicure… tutta in rosa!

Oramai lo abbiamo capito, il rosa è senz’altro uno dei colori must per la stagione attuale. Perché, dunque, non optare per una Skittle manicure in tinta?

Skittles manicure degradè

Sofisticata e super glamour, una meravigliosa variante del trend è quella degradè, da scegliere nel proprio colore preferito per andare a sfumare verso la sua gradazione più chiara.

Skittles Nail art

L’ultimissima tendenza Nailscapes suggeriva il ritorno della micro pittura applicata sulle unghie, lontane anni luce dall’usuale look monocromatico: ecco quindi una spiritosa interpretazione della golosissima nail art in questione.

Glitter Skittle manicure

Il tasso di extra non vi basta? L’opzione glitter è sempre disponibile e fortemente on trend. Insomma, perché fermarsi al colore quando si può avere ancor più luce?