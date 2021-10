Il segreto per far splendere la pelle in autunno

L’arrivo dell’autunno e l’abbassamento delle temperature hanno un grande impatto sulla nostra pelle, soprattutto dopo lo stress a cui l’abbiamo sottoposta durante i mesi estivi. Per questo è necessario modificare un po’ le abitudini della nostra beauty routine e inserire prodotti idratanti, nutrienti che rimpolpino il tono della pelle.

Per una skin care adeguata niente di meglio di un buon siero viso, da abbinare sempre a una crema idratante: un vero e proprio booster di bellezza! Ve ne consigliamo alcuni di cui non potrete più fare a meno.

Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate

Foto Amazon

Con olio essenziale di lavanda e olio di enotera, il siero viso di Kiehl è un vero concentrato di benessere, leviga la pelle del viso in modo visibile già dai primi giorni. Applicatelo la sera prima di andare a dormire, rigorosamente dopo la detersione, per svegliarvi più radiose!

L’ Energy Boost Siero Viso Effetto Rivitalizzante di Catrice

Foto Catrice

Un vero e proprio booster questo siero di Catrice, che contiene alcuni dei nostri migliori amici in fatto di bellezza, primo su tutti l’acido ialuronico. Ma anche lo zenzero e il PHA che donano alla carnagione spenta di questo periodo un aspetto rivitalizzato e luminoso. Da usare nella skin care mattutina o serale o anche come base per il make up.

Siero viso con vitamina C di Helix Extra

Foto Amazon

Helix Extra propone un siero viso antiossidante e rivitalizzante a base di vitamina C, la nostra migliore alleata nel cambio di stagione. Perfetto per combattere i segni dell’invecchiamento e per ridurre al minimo le macchie, anche quelle dovute al troppo sole. L’unione di vitamina C e acido ialuronico rimpolpa, idrata, illumina e nutre: cosa vogliamo di più?

Nettare Bioline con vitamina C+E

Foto Bioline

Il nettare viso di Bioline bilancia perfettamente le vitamine essenziali (C, E e la Provitamina B5) con gli estratti di Rosa Canina e Artemisia, riducendo i primi segni dell’età e rivitalizzando la pelle. Applicandone solo poche gocce la mattina su viso, collo e décolleté vedremo la pelle più luminosa e con una nuova vitalità. Da non perdere!

Lierac Hydragenist: un siero viso rimpolpante

Foto Amazon

Se non avete idea di che tipo di pelle avete, ma siete stanche di vedervi sempre spente e opache, il siero di Lierac è perfetto per voi! La sua texture si adatta sia alle pelli grasse che secche, rivitalizzandole e rimpolpandole con una fragranza freschissima di Gardenia, acqua di Rosa e Gelsomino. Cosa aspettate, riossigenate la pelle!