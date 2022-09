Serena Williams, il vestito blu in velluto lo vogliamo nel nostro armadio

Serena Williams, è tra le tenniste più famose al mondo, sia per la grande atleta che ha dimostrato di essere, ma anche per il personaggio assolutamente unico, capace di dominare la scena anche in altri ambiti.

All’inizio del mese di Settembre la Williams ha regalato ai fan un ultimo giro di boa agli US Open 2022 ma non solo. A piccoli passi l’olimpionica si sta creando una realtà lontana dallo sport che l’ha resa una superstar mondiale, dedicandosi sempre più al mondo della moda. Settimana scorsa, infatti, era seduta in prima fila da Michael Kors, con un completo rosa acceso, poi ha presentato alla NYFW il suo S by Serena ed infine, ha sfilato lei stessa all’apertura della sfilata di Vogue World in una scintillante Balenciaga personalizzata con mantello. La settimana della leggenda del tennis si è conclusa con un post sul suo profilo Instagram dove indossa un favoloso abito blu, di sua creazione.

Il vestito che ha conquistato tutti

Foto Instagram

La tennista americana da qualche anno, ha lanciato il suo marchio di abbigliamento con il nome omonimo di Serena, noto per i suoi abiti glamour e tute eleganti. Nei giorni scorsi ha presentato su Instagram la sua ultima creazione tramite un post che la vede in posa sui gradini del famoso Lotte New York Palace Hotel nel suo bell’abito.

Si tratta di un vestito di un vivace blu elettrico, aderente e a collo alto, ricoperto da velluto, con balze lungo il lato per una maggiore consistenza, abbinato a dei sandali dal tacco alto con due semplici cinturini.

Nella didascalia, la Williams ha comunicato ai fan che potranno acquistare lo stesso identico abito molto presto, anche se non ha specificato esattamente quando diventerà disponibile. Probabilmente si troverà in commercio il prossimo mese, soprattutto se l’intenzione è di lanciarlo per la stagione autunno/inverno.