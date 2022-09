New York Fashion Week: il calendario delle sfilate

Tutto pronto per il Fashion Month, il mese per eccellenza della moda! La prima fashion week di settembre è quella di New York e non vediamo l’ora di scoprire quali meravigliosi look saranno i protagonisti della primavera-estate 2023. Dopo aver visto le tendenze autunno inverno è tempo di dare un’occhiata ai trend del prossimo anno e la Grande Mela si riempirà dal 9 al 14 settembre di eventi glamour, sfilate e ospiti d’eccezione.

Vediamo insieme il calendario e tutte i grandi nomi della moda presenti alla New York Fashion Week.

Un pizzico di Italia alla New York Fashion Week

Sono tantissimi gli ospiti attesi per questa edizione, tra cui il grande ritorno di Tommy Hilfiger e le sfilate di Michael Kors, Carolina Herrera e Tory Burch, tra gli altri. Il tema portante della Fashion Week sarà la celebrazione della creatività a stelle e strisce, infatti quest’anno ricorrono i 60 anni dalla fondazione del CFDA, l’ente organizzatore della settimana della moda americana.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Proenza Schouler darà inizio alle danze, mentre sarà Tom Ford a chiudere in bellezza il 14 settembre con quello che si preannuncia già un evento imperdibile. Ma tra le maison di spicco emergono due nomi tutti italiani: Fendi e Marni. La prima si appresta a celebrare i 25 anni della sua creazione più iconica, la borsa Baguette ancora oggi amata da tutte le star, Francesco Risso di Marni, invece, ha scelto NY City come prima tappa del suo tour mondiale della maison.

Foto Pexels | Duane Mendes

La NYFW vedrà anche la presenza di molti creator e marchi emergenti da tenere d’occhio, che confermano l’appuntamento statunitense come una vera incubatrice di tendenze. Collina Strada punterà tutto sulla sostenibilità, Sandy Liang proporrà sfilate dal gusto tutto young e LaQuan Smith darà un’impronta sensuale e tutta femminile.

Ecco il calendario di tutte le sfilate alle quali assistere alla New York Fashion Week dal 9 al 14 settembre:

Venerdì 9 settembre

10:30 – TEDDY VONRANSON, AMIROK, A.POTTS, NOBIS, ATELIER CILLIAN, TERRY SINGH

16:00 – PROENZA SCHOULER

17:00 – REBECCA MINKOFF

18:00 – COLLINA STRADA

20:00 – A SPECIAL FENDI FASHION SHOW CELEBRATING 25 YEARS OF THE BAGUETTE

ALL DAY: HERVE LEGER, OVERCOAT, KUON

Sabato 10 settembre

10:00 – ALTUZARRA

12:00 – ELENA VELEZ

12:00 – PATBO

13:00 – ECKHAUS LATTA

14:00 – JASON WU

15:00 – VICTOR GLEMAUD

16:00 – DION LEE

17:00 – TIBI

18:00 – PRABAL GURUNG

19:00 – SERGIO HUDSON

20:00 – PRIVATE POLICY

21:00 – MARNI

Domenica 11 settembre

10:00 – ULLA JOHNSON

12:00 – SANDY LIANG

13:00 – KHAITE

14:00 – PUPPETS & PUPPETS

15:00 – ALEJANDRA ALONSO ROJAS

15:00 – BADGLEY & MISCHKA

16:00 – MARISSA WILSON

19:00 – TOMMY HILFIGER NYFW EXPERIENCE

Lunedì 12 settembre

10:00 – CAROLINA HERRERA

11:00 – VERONICA BEARD

12:00 – MARYAM NASSIR ZADEH

13:00 – DENNIS BASSO

14:00 – COACH

16:00 – AREA

16:00 – PAMELLA ROLAND

21:00 – LAQUAN SMITH

Martedì 13 settembre

10:00 – BRANDON MAXWELL

11:00 – ADAM LIPPES

12:00 – GABRIELA HEARST

14:00 – COS

16:00 – PETER DO

17:00 – JONATHAN SIMKHAI

19:00 – TORY BURCH

20:00 – CHRISTIAN COWAN

21:00 – PUMA FUTROGRADE SHOW

ALL DAY: JUNNY, MELKE, C+PLUS SERIES

Mercoledì 14 settembre

9:00 – BATSHEVA

10:00 – MICHAEL KORS

11:00 – DEVEAUX

12:00 – KENNETH NICHOLSON

18:00 – WILLY CHAVARRIA

19:00 – THE BLONDS

20:00 – TOM FORD

ALL DAY: BED ON WATER