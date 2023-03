Segni zodiacali che non vanno proprio d’accordo tra di loro: quali sono

Amiche appassionate di astrologia, come già sapete i segni zodiacali hanno caratteristiche diverse e uniche, ma non tutti vanno d’accordo come dovrebbero. Ci sono alcune combinazioni che possono scatenare una vera e propria guerra stellare! Dopo aver visto la classifica dei segni più amichevoli dell’oroscopo, oggi scoprirete quali sono quelli che devono tenere le antenne dritte quando si incontrano.

Siete pronte a scoprire se il vostro segno è in grado di convivere con tutti gli altri? O se invece, potrebbe scatenare una vera e propria catastrofe? Continuate a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere sui segni zodiacali nemici e non dimenticate di sbirciare l’oroscopo del giorno!

Ariete: stai alla larga dai pesantoni

Donna dell’Ariete, ami prendere l’iniziativa, sei impulsiva e un po’ ribelle ma allo stesso tempo ricerchi una comunicazione limpida, sincera e diretta. Proprio per questo il segno con cui proprio non vai d’accordo è lo Scorpione, che ha grandi difficoltà ad aprirsi e lasciare andare le emozioni, oltre a prendere le decisioni ponderate e a riflettere molto.

Toro, gli opposti non sempre si attraggono

Amica Toro, sei nota per essere testarda e pragmatica, attaccata alle tue abitudini e sempre alla ricerca di stabilità, sia sul lavoro che – soprattutto – in amore. Il segno “no” per te è sicuramente il Sagittario: amante dell’avventura e grande spirito libero, questo segno insegue costantemente nuove esperienze. Praticamente il tuo opposto zodiacale.

Gemelli: ansie? no, grazie

Curiosa, vivace, con la testa fra le nuvole e super socievole…sì, sei tu amica Gemelli. Il rovescio della medaglia è un segno emotivo e sensibile, che spesso si rinchiude in loop mentali ansiogeni e poco costruttivi. Parliamo del segno dei Pesci, ovviamente. Le vostre differenze possono creare difficoltà nella comunicazione e nella comprensione reciproca.

Cancro, chi non ti rispetta non ti merita

Donna Cancro, che dire: sei il segno forse più sensibile dello zodiaco, spesso una vera e propria drama queen. Dai tutto e anche di più, ma se ferita ti rintani nel tuo guscio e ciao a tutti. Il segno nemico, per te, è il Capricorno a causa della sua ambizione che tende a dare più importanza ai suoi obiettivi personali piuttosto che ai tuoi sentimenti. Pussa via!

Leone: chi si somiglia (non) si piglia

Carissima Leone hai il tuo Dark Side of the Moon nel segno del Toro e la cosa non deve sorprenderti. Entrambi sono segni zodiacali testardi e tendenzialmente dominanti e questo può portare a scontri dettati dall’ego. Come se non bastasse, tu del Leone ami l’attenzione e le nuove esperienze, mentre i Toro sono abitudinari e amano la routine: non c’è niente da fare.

Vergine vs drammi: ecco chi non sopporti

Vergine del nostro cuore, è vero che sei emotiva e sensibile ma è anche vero che tendi a essere razionale e a gestire tutto in modo analitico. Per questo il segno con cui proprio non vai d’accordo è il Cancro: troooppo suscettibile e drammatico per i tuoi gusti! Rivolgi lo sguardo altrove, sia nell’amicizia che in amore.

Bilancia, i voli pindarici non fanno per te

Amiche Bilancia, l’equilibrio è il tuo punto forte e te lo ripetono da sempre…ma che vuol dire, in fondo? Semplicemente che ami l’armonia e la pace, in una parola la serenità. Ecco, con l’Acquario quest’ultima diventa per te un miraggio: è lui la tua nemesi zodiacale, a causa del suo pensare fuori dagli schemi e per quell’indipendenza che lo spinge alla ricerca di emozioni sempre nuove.

Scorpione: al bando chi è superficiale

Donna Scorpione, super sensuale e profonda, intensa come l’aroma del caffé al mattino. Da questa descrizione già dovresti intuire chi nello zodiaco proprio non va a genio al tuo modo di essere! Parliamo del segno dei Gemelli, un po’ superficiale e molto curioso, leggero senza dubbio (specialmente con i sentimenti)…praticamente il tuo opposto! Per te comunicare con lui è un’impresa titanica, sicura che ne valga la pena?

Sagittario, non sopporti l’indecisione

Estroversa, esploratrice, avventurosa: questi sono i punti forti del tuo carattere, Sagittario. La tua ricerca di esperienze sempre nuove può a volte sembrare indifferenza, ma noi sappiamo che non è così. Il segno dei Pesci, però, potrebbe pensarla diversamente. Con lui lo scontro astrale è inevitabile perché è introverso, emotivo e spesso indeciso, tutte cose incompatibili con il tuo essere.

Capricorno: il tuo nemico giurato ruggisce (ma non morde)

Quando si parla di controllo e potere (anche su se stesse), ecco che spunti tu Capricorno. Ma non sei la sola nell’oroscopo, anche il segno del Leone infatti è propenso a questi due aspetti ma i modi per raggiungerli sono per voi opposti. Tu prediligi l’organizzazione, il duro lavoro, il Leone al contrario vuole tutta l’attenzione su di sé ed esercitare il potere su amici e famiglia e questo porta a scontri e attriti, se non a veri e propri conflitti.

Acquario, chi vuole metterti le catene deve prima prenderti

Acquario, spirito libero dell’oroscopo…avere a che fare con te non è semplice, ma sicuramente è molto stimolante. L’unica cosa che proprio non sopporti è qualcuno che ti tarpi le ali o infranga le tue fantasie, per questo tieniti alla larga dallo Scorpione: decisamente troppo possessivo e oppressivo per te!

Pesci: la razionalità proprio non ti va a genio

Last but not least, tu donna Pesci hai una visione del mondo diametralmente opposta a un segno in particolare: la Vergine. Tu sei emotiva, introversa e a volte hai difficoltà a prendere decisioni, mentre la Vergine è razionale, organizzata e spesso critica e potrebbe ferirvi. Meglio volgere lo sguardo verso altri orizzonti.