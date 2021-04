Oroscopo, i segni zodiacali più amichevoli del 2021

Dopo un anno chiusi tra le mura di casa, si avvicina il momento per stringere nuove amicizie. Ma prima di avventurarvi nella ricerca di nuovi amici, ecco alcune caratteristiche da tenere bene a mente, quando vi imbattere in una nuova conoscenza. Siete pronti? Ecco, la classifica dei segni zodiacali più (ma anche meno) amichevoli del 2021.

Gemelli: Gli amici perfetti sempre pronti ad ascoltarti

Il segno più amichevole dello Zodiaco nel 2021 è senza ombra di dubbio i Gemelli. Non solo amano stare in compagnia, ma adorano conoscere nuove persone e sono sempre pronti ad ascoltare le loro storie di vita. Se c’è una dote dei Gemelli che spicca particolarmente nel 2021 è la loro capacità di mettere chiunque a proprio agio. Per non parlare del fatto che sono ottimi comunicatori e amano intrattenere le persone, riuscendo a interagire anche con le persone più timide.

Acquario: Scontrosi, ma ti difenderanno sempre a spada tratta

I nativi dell’Acquario sono persone oneste, sensibili, ma anche molto permalose. Si dimostreranno incredibilmente audaci e coraggiosi, quando si tratterà di prendere le vostri parti o difendervi. Possono risultare burberi e scontrosi nella vita di tutti i giorni, ma i nati sotto l’Acquario non vi lasceranno mai soli e non vi abbandoneranno nelle difficoltà.

Toro: Amichevoli, ma attenzione a non farli arrabbiare!

Le persone nate sotto il segno del Toro sono amichevoli, gentili e pacate, soprattutto con le persone che fanno loro una buona impressione. Dietro i sorrisi e le parole gentili, c’è il desiderio di conoscere gli altri, di accoglierli e farli sentire ben voluti. Ma, attenzione, non fate arrabbiare un nativo del Toro, perché in questo caso possono cambiare strategia e diventare improvvisamente freddi e distanti.

Cerchi un amico che ti ascolti? Il Sagittario non fa per voi!

I nati sotto il segno del Sagittario sono inguaribili ottimisti. Hanno grande fiducia in se stessi, sono entusiasti, vitali, intuitivi e sprezzanti del pericolo. Non c’è dubbio che porteranno una ventata di allegria nella vostra vita, ma non aspettatevi di essere ascoltati. Sono e saranno sempre loro i maggiori protagonisti delle vostre conversazioni!

Leone: Buoni amici, finché sono al centro dell’attenzione

Sempre in cerca di approvazione e ammirazione, i nativi del Leone puntano a piacere agli altri e cercano sempre di fare una buona impressione. Ma, una volta superato il primo impatto, l’amichevolezza dei Leone tende a svanire, se si rendono conto di non aver alcun ritorno in termini di ammirazione. In questo caso, possono diventare persino ostili, soprattutto se il nuovo amico rischia di metterli in ombra e di privarli della luce di cui hanno bisogno.

Pesci: Buoni amici, ma non aspettarti che si ricordino del tuo compleanno

I pesci sono davvero una ventata di primavera. Solari, pieni di vita e tanto caotici, mettono allegria e confusione in chi li conosce. Nella vita dei nativi dei Pesci c’è disordine, caos, abbandono all’intuizione e alle emozioni. Sapranno riempire la vostra vita di gioia e vitalità, si abboneranno alle emozioni dal primo istante, ma non saranno sempre affidabili. Dunque, non aspettatevi che si ricordino di farvi l’in bocca al lupo per il vostro colloquio di lavoro oppure che vi mandino un mazzo di fiori il giorno del vostro compleanno.

Ariete: Ti studiano da cima a fondo, prima di concederti la loro amicizia

Amano stare tra gli altri e conoscere nuova gente, ma a patto di comprendere bene chi si trovano davanti. Per i nativi dell’Ariete, è fondamentale comprendere l’identità di una persona, prima di riuscire ad aprirsi con lei per davvero. A primo impatto, risulteranno amichevoli e disponibili, ma in realtà stanno solo sondando il terreno per capire se possono fidarsi!

Scorpione: Passionali, ma anche molto permalosi!

Gli Scorpioni sono molto passionali, amano le avventure, ma non riescono impegnarsi a lungo nelle relazioni. Estroversi e chiusi allo stesso tempo, fanno fatica ad aprirsi davvero. Se avete a che fare con un nativo dello Scorpione, state molto attenti alle parole, perché questo segno pesa ogni cosa e si offende con molta facilità.

Vergine: Se vuoi avere la loro amicizia, sii trasparente

Come i nativi dell’Ariete, anche i nati sotto il segno della Vergine studiano attentamente l’interlocutore, per capire se accordargli la loro fiducia e soprattutto la loro amicizia. Questo accade perché, razionali come sono, non amano mettere in dubbio le proprie opinioni e sono convinti che nessuno cambi mai veramente.

Cancro: Ci vuole tempo, ma possono essere ottimi amici

Quando si tratta di fare nuove conoscenze, i nativi del Cancro sono molto riservati e fanno fatica a mettere a proprio agio le persone che hanno di fronte. In mancanza di riscontro, tendono a chiudersi ancora di più e a evitare in confronto. Se poi si sentono minacciati, non provate nemmeno ad avvicinarvi! Ma, qualora riusciate a superare tutte le prove, ecco che i nativi del Cancro possono rivelarsi degli ottimi amici.

Bilancia: Quando si innamorano, si dimenticano di te!

Chi di noi non ha mai incontrato quell’amico simpatico, divertente e presente, che si dilegua, una volta incontrato l’amore! Ebbene sì, i nati sotto il segno della Bilancia tendono a chiudersi molto in coppia. Trovano grande pace e sicurezza nello sguardo dell’amato, ma tendono a trascurare le amicizie.

Capricorno: Fedeli, ma se dimostri di essere all’altezza delle loro aspettative

Spesso scambiata per avidità, la timidezza dei Capricorno è prima di tutto paura di essere rifiutati. Grazie alla sua capacità di perseverare, il Capricorno saprà essere un buonissimo amico, ma soltanto quando gli avrete dimostrato di essere all’altezza delle sue aspettative.