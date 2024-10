Questo dolce l’ho preparato in poco tempo ed è piaciuto a tutti

Se stai cercando un dolce veloce e facile da preparare che possa piacere a tutta la famiglia, questa ricetta è perfetta per te. Il dolce che ti proponiamo è perfetto per la stagione autunnale, anche se in realtà non richiede chissà quali ingredienti quindi può essere preparato in qualsiasi occasione.

Se hai bisogno di portare un dessert a casa di amici, prepara questa ricetta anche all’ultimo minuto e vedrai che sarà un successone.

Il dolce veloce da preparare, ideale da gustare anche dopo cena, richiede pochi ingredienti. Ecco quali sono e come procedere per la realizzazione del dolce veloce fatto in casa!

Dolce facile e veloce da portare a casa di amici

Anche i meno esperti in cucina possono preparare questo sfiziosissimo dolce fatto in casa. La preparazione è davvero molto veloce, inoltre gli ingredienti sono tutti facilmente reperibili, probabilmente li hai già tutti in casa!

Se dovesse avanzare puoi sempre conservarlo all’interno di un contenitore e consumarlo inzuppato nel latte o gustato a merenda con un buon tè fatto in casa!

Ingredienti

220 gr di farina 00

2 uova

1 bustina di lievito in polvere per dolci

120 gr di zucchero bianco

200 gr di mascarpone

60 gr di cacao amaro

aroma all’arancia

1 pizzico di sale

Procedimento

Il procedimento è davvero molto semplice. In una ciotola inizia a sbattere le uova con lo zucchero con l’utilizzo di una frusta elettrica. Dopo circa 5 minuti dovrai aggiungere il mascarpone e continuare ad amalgamare. Unisci la farina 00 e il lievito in polvere per dolci. Entrambi gli ingredienti dovranno essere setacciati. Unisci il cacao amaro setacciato al resto degli ingredienti, poi incorpora un pizzico di sale e un po’ di aroma all’arancia. Aggiungi quest’ultimo ingrediente a piacere, altrimenti sostituiscilo con dell’aroma alla vaniglia. Dopo aver ottenuto un composto liscio e omogeneo, dovrai imburrare e infarina uno stampo a cerniera. Versa il tutto sul fondo dello stampo e inforna a 180 gradi per circa 40 – 45 minuti. Prima di togliere il dolce dal forno effettua la prova stecchino. Tira fuori la tua torta al cacao e mascarpone, lasciala raffreddare poi rimuovila dallo stampo. Il dolce veloce è pronto per essere servito e gustato!

In alternativa puoi preparare la famosa e tanto amata torta di mele secondo la ricetta della nonna! Non avrai nemmeno bisogno di una frusta elettrica.

Trattandosi di un dolce a base di mascarpone e cacao potrebbe piacere tanto anche ai bambini, quindi è perfetto da preparare per la merenda dei bambini!