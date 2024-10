Sintomi influenzali, questi alimenti possono aiutarti a stare meglio

I malanni di stagione sono ormai dietro l’angolo, i sintomi influenzali stanno colpendo molte persone, grandi e bambini, e i rimedi naturali aiutano ad alleviare la stanchezza e la debolezza causati dall’influenza. Un ottimo modo per contrastare il problema è seguire un’alimentazione specifica, non sarà miracolosa ma potrà comunque aiutarti a stare meglio.

Quali sono i cibi contro i sintomi influenzali? Per poter contrastarli è importante rafforzare il sistema immunitario, quindi ecco alcuni cibi che ti aiutano a stare meglio durante un’influenza stagionale!

Cosa mangiare per guarire dall’influenza

Ovviamente non è l’alimentazione che ti porta ad eliminare l’influenza una volta per tutte, bensì ti aiuta a stare meglio e ad affrontare con più forze ed energie tutti quei sintomi che compaiono durante il malessere di stagione.

Gli alimenti da privilegiare

Una delle bevande più amate in assoluto nel periodo autunnale invernale è la spremuta d’arancia. Ideale per fare il pieno di vitamina C, nutriente importantissimo per il sistema immunitario e per tenere lontano virus e batteri durante la fredda stagione.

Al posto della spremuta d’arancia potresti optare anche per una merenda a base di kiwi. Inoltre, potresti arricchire le tue merende con dello zenzero, ingrediente in grado di ridurre i sintomi dell’influenza grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. Oppure potresti provare una tisana allo zenzero e gustarla la sera prima di andare a dormire.

Anche se non tutti potrebbero apprezzarlo, l’aglio è uno degli ingredienti più consigliati per contrastare l’influenza e per prevenirla. Ricco di proprietà antivirali e antimicrobiche, rafforza il sistema immunitario e aiuta a stare meglio nel giro di qualche giorno.

Da privilegiare anche il tè verde per combattere la congestione nasale e un forte mal di gola. Non perdere tutti i benefici del tè verde, una bevanda che potrai gustare in tantissime altre occasioni!

Privilegia tutti gli alimenti caldi a base di verdure, ad esempio le zuppe potrebbero aiutarti a stare meglio in quanto sono dei piatti equilibrati e ricchi di fibre e vitamine.

Gli alimenti da evitare

Fai attenzione a ciò che mangi, perché alcuni alimenti potrebbero addirittura aggravare la situazione. Da evitare il cibo ricco di grassi saturi e di zuccheri raffinati, tra le bevande sarebbe meglio evitare il caffè, l’alcool e bibite zuccherate.

Ricorda di bere molta acqua, ti aiuterà a stare meglio e a liberarti dei sintomi influenzali quanto prima!