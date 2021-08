Perfetti per il mare o per un aperitivo in città, gli abiti estivi H&M sono un passepartout irrinunciabile, perfetti anche da portare in valigia per la prossima vacanza.

Saldi Estivi H&M, gli abiti di tendenza in saldo

Easy going, leggeri ma con un tocco chic adatto ad ogni occasione: gli abiti in saldo di H&M sono il capo a cui puntare. Pochi capi ma strategici, perfetti per essere indossati come copricostume in spiaggia ma anche come outfit per una serata estiva. Freschi, leggeri e super femminili, occupano poco spazio in valigia: così sarai già pronta per partire per la prossima vacanza! Tra le numerose proposte in sconto, e se ti sei già data allo shopping di gonne in saldo, ecco 5 abiti must have da acquistare su H&M approfittando dei saldi estivi!

Abito misto lino con stampa floreale

Foto H&M | Abito misto lino floreale

Il lino è certamente tra i tessuti più di tendenza della stagione estiva: fresco ed elegante, è l’alleato perfetto per combattere il caldo torrido. Questo abito color crema, realizzato in misto lino e cotone biologico, presenta una stampa florale con fiori di campo. Perfetto anche da portare in spiaggia!

Abito in satin con scollo a V

Foto H&M | Abito in satin con scollo a v

Leggero e impalpabile, è l’alleato perfetto per ogni serata elegante. Il color crema è l’ideale per esaltare l’abbronzatura estiva, mentre il profondo scollo a V e le spalline incrociate sulla schiena gli conferiscono un tocco di eleganza e raffinatezza.

Abito nero a coste

Foto H&M | Abito nero a coste

Nella valigia non può mai mancare un mini black dress! L’abito proposto da H&M in morbida maglia a coste, presenta un profondo quanto sexy spacco sul davanti, corredato da un’audace scollatura. Il black dress perfetto per le tue notti più rock e wild.

Abito in cotone con nodo

Foto H&M | Abito in cotone con nodo

Chic e di tendenza, questo abito in cotone con nodo incrociato sul davanti è il classico capo da indossare in ogni occasione! Sul davanti presenta uno scollo a V con nodo decorativo e sezioni cut-out davanti e dietro, riprendendo la tendenza cut-out di questa estate.

Abito con cintura

Foto H&M | Abito con cintura

Realizzato in viscosa, questo abito super colorato presenta una cintura removibile da annodare in vita per risaltare la linea. Perfetto per tutti i giorni, anche come copricostume.